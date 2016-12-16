"Добрий вечір на "Інтері": безкомпромісні перегони

17 грудня о 22:30 до затишної вітальні програми "Добрий вечір на "Інтері" знову не буде вільних місць. Цього разу у перегонах на диванах, головним призом яких стануть 50 тис. гривень, візьмуть участь два незвичайних сузір'я знаменитостей. У гості до відомого автолюбителя Андрія Доманського прийдуть солісти гурту "Время и Стекло" Надія Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив), соліст групи "Тверезість і Культура" Віктор Бронюк, телеведучий Андрій Джеджула, відомий стендап-комік Наталія Гаріпова, а також актор Георгій Поволоцький. Капітани команд - фахівець з тюнінгу автомобілів Дмитро Кіфяк та інструктор з водіння Ольга Байбородіна.

Гра буде гострою! Команди використовуватимуть усі можливі хитрощі й прийоми, тиснутимуть на всі педалі, щоб прийти до фінішу першими і набрати більшу кількість балів. Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній зізналися, що під час своїх поїздок завжди грають у "Крокодила" та інші домашні ігри, тому цього вечора як могли використовували знанням слабких місць один одного.

Андрій Джеджула демонстрував природний оптимізм і примудрявся у перерві між конкурсами робити яскраві селфі. Віктор Бронюк озброївся почуттям гумору, самоіронією і харизмою. Усе це йому, людині, що прославила неголених звіряток із зоопарку, знадобилося в конкурсі "Язик за зубами". Підступні і з не меншим почуттям гумору сценаристи запропонували команді, у якій грав Віктор, відповідну номінацію - "Зоопарк". Показувати було кумедно, кажуть зірки. Дивитися - весело. А як же цікаво буде відгадувати!..

"Бронюк - це універсальний боєць, - зазначає Андрій Доманський. - Ми з ним перетиналися по грі в КВН, тому я знаю, що він може бути дуже різним. Може зосередитися і видати нереальний результат. Та усі - класні! Буде багато сюрпризів. Як на мене, гра вдалася!"

Про третій конкурс - "На одній ноті" - Андрій Доманський пожартував, що це прекрасна можливість для учасників і телеглядачів послухати, про що співають роботи, збираючись вечорами на кухні. Щоправда, у цьому змаганні з'ясувалося, що дехто з учасників, схоже, в дитинстві слухав якусь іншу естраду. Можливо, румунську? Загалом, буде смішно і позитивно.

"З рук в руки" і "На лобі написано" - конкурси вже відомі і улюблені. Але які категорії виберуть для учасників підступні сценаристи шоу? Ймовірно, вони ретельно вивчають досьє на кожного гравця і спеціально підбирають для них категорії і слова з особливим змістом. Наприклад, учасникові, який сильно схуд, дісталася категорія "ЗОЖ" і прохання поділитися секретами прекрасної форми. А ось хто із знаменитостей ніколи не сидів на дієті? Хто добре пам'ятає "лихі дев'яності" і чому? А кому якось довелося виступати в амплуа сутенера? Чи відомо глядачеві про ці фрагменти біографії своїх улюбленців?

Непрості завдання і справжні, азартні, стрімкі перегони, безкомпромісна боротьба, у якій ніколи не перемагає дружба, а також зірки без масок і звичних образів - домашні, смішні і відкриті - вже цієї суботи, 17 грудня, тільки в програмі "Добрий вечір на "Інтері". Старт о 22:30. Вмикайте!

