Легендарний Хосе Каррерас долучився до благодійного аукціону "Інтера"

Легенда оперної сцени, один із трьох великих тенорів світу Хосе Каррерас приєднався до благодійного аукціону українського телеканалу "Інтер". Великий іспанський тенор передав для аукціону два квитки на свій єдиний концерт в Києві, який відбудеться цієї суботи, 17 грудня, у палаці "Україна". Володарі лота почують найкращі партії знаменитого співака з опер, ораторій, класичних і популярних музичних творів у супроводі симфонічного оркестру.

Окрім квитків на концерт в Києві в рамках заключного світового турне, Хосе Каррерас представив на сайті аукціону deti.inter.ua диск зі своїм автографом. Його одразу викупили шанувальники таланту маестро. Володар диска також отримав можливість разом зі знімальною групою "Інтера" побувати сьогодні ввечері на прес-конференції Каррераса і побачити кумира на власні очі.

У грудні 2016 року Хосе Каррерасу виповнюється 70 років, і свій єдиний концерт в Національному палаці мистецтв "Україна" він дає відразу після ювілею.

У всьому світі благодійність - негласний обов'язок зрілих людей. Хосе Каррерас, як ніхто інший, знає, наскільки тонка грань між життям, хворобою і смертю. Більше року тривала його боротьба з гострою лейкемією, після якої майстер зробив неможливе - зумів повернутися на оперну сцену. Тепер в українському благодійному аукціоні, мета якого - порятунок дитячих життів - є внесок від легендарного Хосе Каррераса.