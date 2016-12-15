Телеведучі "Інтера" вірять, сподіваються і "Залишаються зимувати" вдома

Новогодняя ночь - это особенное время. Ощущение праздника и волшебства приходит не только в наши дома, но и в наши сердца, мысли. Появляется чувство: всё задуманное исполнится. Мечты сбудутся. Желаемое осуществится. Только надо немного терпения, верности и веры. Веры в свои силы, в свои мечты, в свою страну. И эта идея стала основой новогоднего проекта телеканала "Интер".

Заглавной песней новогоднего огонька стала кавер-версия известного хита группы "Сплин" - "Остаемся зимовать". Эта песня и дала название самому проекту. Ведь главная идея огонька заключается в том, что все трудности нужно переживать вместе с Родиной, жить и творить в своей стране, несмотря ни на что. Потому что по-настоящему счастливым человек может быть только на родной земле, рядом с родными и близкими людьми.

"В двух песнях - "Остаемся зимовать" и "В Киеве жить" - заключается идея этой новогодней ночи на "Интере", - рассказывает Анна Безлюдная, генеральный продюсер проекта, руководитель Inter Media Group. - В словах этих песен все сказано. Эти песни яркие и, наверное, даже дерзкие. "Остаемся зимовать" - песня-вызов, вызов всех нас тому смутному времени, которое сейчас переживает страна. Ведущие "Интера" поют ее от имени и для миллионов наших зрителей, с которыми у нас сегодня сходное ощущение происходящего. Эта песня для миллионов украинцев звучит сегодня по-новому: "остаемся зимовать, остаемся рисковать, вода замерзла - перебьемся"... Этой песней и всем новогодним огоньком мы хотим сказать, что переживем холодные времена, справимся, что не надо изменять себе и не надо уезжать, о чем сегодня, к сожалению, думают очень многие. Мы говорим, что остаемся зимовать. И обязательно дождемся весны".

Специально для новогоднего огонька «Интера» была сделана новая аранжировка песни "Сплин". Необычна и сама подача номера "Остаемся зимовать": его снимали как музыкальный клип. А исполнение произведения доверили лицам телеканала: Андрею Доманскому, Анастасии Даугуле, Андрею Данилевичу, Ирине Юсуповой, Роману Кадемину, Жанне Тихоновой и Анатолию Бондаренко. В начале номера на сцене - только солист Андрей Доманский, а остальные участники - в зале, среди гостей. По режиссерскому замыслу, как только начинает звучать мелодия, все ведущие выходят на сцену и поют песню вместе. Ведь только объединившись с единомышленниками, мы можем творить чудеса и преодолевать любые невзгоды.

"Песня - непростая, - делится впечатлениями ведущая "Утра с "Интером" Анастасия Даугуле. - Но и время сейчас непростое, когда праздник утратил ощущение полноценного искристого действа, сейчас он немного с ноткой грусти. Песня "Остаемся зимовать" - о том, что мы продолжаем надеяться и верим в счастливый Новый год. Все у нас получится!"

Новогодний огонек "Остаемся зимовать" 31 декабря на "Интере"