"Інтер" покаже захист чемпіонського титулу Олександра Усика й останній бій у кар'єрі Бернарда Хопкінса

У неділю, 18 грудня, в програмі "Великий бокс" на "Інтері" дивіться трансляцію боксерського поєдинку між чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі українцем Олександром Усиком і відомим південноафриканським важковаговиком Табісо Мчуну. Олександр Усик проведе перший захист титулу. В цей самий день відбудеться бій найстаршого чемпіона світу в історії боксу Бернарда Хопкінса проти Джо Сміта-молодшого. Обидва поєдинки відбудуться в Інглвуді (штат Каліфорнія, США). Українські телеглядачі зможуть подивитися їх у прямому ефірі на телеканалі "Інтер" у неділю, 18 грудня, о 5:00. Повтор - о 8:00.

Титул чемпіона світу за версією WBO Олександр Усик завоював у вересні цього року в бою з поляком Кшиштофом Гловацьки. Таким чином він побив рекорд Евандера Холіфілда, ставши чемпіоном світу в десятому поєдинку. На даний момент українець у своєму активі має 10 перемог, 9 з яких - нокаутом.

"В Інглвуді Усик проведе перший захист поясу чемпіона світу за версією WBO. Для нього цей поєдинок знаменний тим, що це буде перший бій, який Олександр проведе в Америці, - каже Сергій Долбілов, керівник редакції спортивних програм телеканалу "Інтер". - Також цей поєдинок буде транслюватися на телеканалі HBO, і для Усика вкрай важливо не просто виграти, а зробити це яскраво".

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На рахунку суперника Олександра Усика - 28-річного Табісо Мчуну - 17 перемог у 19 поєдинках, 11 з яких - нокаутом, титули чемпіона ПАР, чемпіона NABF, interim WBA Pan African та ін. Свого часу він боксував з такими серйозними представниками важкої ваги, як Ілунга Макабе, Едді Чемберс. Варто відзначити, що в поєдинку з Чемберсом Мчуну здобув сенсаційну перемогу одноголосним рішенням суддів. Також південноафриканський важкоатлет зустрічався в рингу з колишніми суперниками Олександра Усика - Деніелом Брюером і Дені Вентером. Попередній поєдинок Табісо Мчуну провів у травні цього року з Боніфасом Каборе.

"Цей поєдинок не буде легкою прогулянкою для Сашка, - зазначає промоутер Усика Олександр Красюк. - Мчуну - занадто швидкий для своєї ваги, він має дуже специфічну манеру бою. Він чорношкірий боксер зі своєю ритмопластикою. Він не незграбний, як більшість "дуболомів", він танцюючий боксер. З Усиком у них може вийти цікаве танго в рингу".

Не пропустіть "Великий бокс" на "Інтері" - трансляцію боксерського поєдинку Олександра Усика проти Табісо Мчуну в неділю, 18 грудня, о 5:00.

Також у цей день після бою Усик - Мчуну "Інтер" покаже трансляцію поєдинку між Бернардом Хопкінсом і Джо Смітом-молодшим. Цей бій стане останнім у кар'єрі Хопкінса: колишній абсолютний чемпіон світу в середній вазі завершує кар'єру лише за місяць до свого 52-річчя.