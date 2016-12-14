Леся Нікітюк знайшла ідеального чоловіка і чекає пропозиції Новий рік

Новий рік – час змін і здійснення найзаповітніших бажань! 31 грудня виповниться мрія відомої телемандрівниці, ведучої проекту "Навколо М" Лесі Никитюк. Невгамовна блондинка, яка в пошуках ідеального чоловіка об'їздила півсвіту, нарешті знайшла свою половинку! Більше того, зовсім скоро ведуча телеканалу "Інтер" порадує шанувальників змінами в особистому житті. Адже в новорічну ніч дівчина чекає освідчення!

Правда, стати нареченою Леся Нікітюк готується поки тільки на екрані. За любовною історією зірки телеглядачі зможуть поспостерігати 31 грудня у новорічному вогнику "Залишаємося зимувати" на телеканалі "Інтер". У святковій історії телеведучій дісталася роль 25-річної коханої 50-річного бізнесмена. Вона силоміць затягла свого обранця на концерт сучасної музики. Бізнесмен був впевнений, що це буде найдовший вечір у його житті, проте виявилося, що на концерті звучать пісні... його юності. Адже адміністратор-аферист організував в одному клубі в один і той же час два різні заходи – концерт сучасної музики і концерт хітів 90-х. Бізнесмен згадує молодість і намагається пояснити своїй дівчині, як тоді було добре. У пари виникає маса забавних і смішних ситуацій через різницю у віці, смаках і уявленнях про світ.

"Це мій перший досвід зйомок у великому новорічному проекті разом з відомими акторами, серед яких є навіть народні артисти України, наприклад, Ольга В'ячеславівна Сумська! – каже Леся Нікітюк. – А ще мене дуже зацікавила історія, в якій я граю. Мені дісталася роль дівчини статного дорослого чоловіка, яка вдвічі молодша за нього і мріє про те, щоб він покликав її заміж. Зараз це дуже поширена ситуація в реальному житті".

Обранцем Лесі став відомий актор Володимир Стержаков, а точніше – його персонаж, бізнесмен Аркадій.

"Найкрасивіші дівчата і жінки на Землі – в Україні! – впевнений Володимир. – Повірте, я знаю, про що кажу. Я об'їздив весь світ, тільки цього року був у 15 країнах, і мені є з чим порівнювати. Крім того, я із задоволенням погодився взяти участь у цьому новорічному вогнику, тому що мені сподобався сценарій. Хочеться подарувати людям радість, якої стає в нашому світі все менше і менше. Хочеться, щоб було більше чарів, більше хорошого настрою, сміху і подарунків".

Леся і Володимир познайомилися на зйомках новорічного проекту "Інтера", але дуже швидко знайшли спільну мову. Виявляється, в артиста, який народився в Естонії, і української зірки є багато спільного. Мама Володимира Стержакова родом з Хмельничщини, звідки і сама Леся Нікітюк.

"Володимир Стержаков – дуже талановитий і дуже позитивний, – говорить про свого партнера телеведуча. – Його мама народилася в Красилові, він сам там ріс, і в Хмельницькій області у нього залишилося багато родичів. У перерві між зйомками він багато розповідав про свою сім'ю, співав українські пісні. Дуже цікаво було попрацювати і поспілкуватися".



Чи здійсниться мрія блондинки – вийти заміж за багатого чоловіка? І які ще пригоди чекають неординарну пару в новорічну ніч? Дивіться 31 грудня на "Інтері" у новорічному вогнику "Залишаємося зимувати".