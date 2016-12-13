Диво починається на "Інтері"

В День святого Николая мы все находимся в состоянии ожидания чуда и немного становимся детьми... А ведь творить чудеса может каждый из нас, как когда-то их совершал святой Николай – епископ города Миры – человек, ставший одним из самых почитаемых христианских святых. Накануне одного из самых ожидаемых зимних праздников телеканал "Интер" докажет – каждый может совершить чудо. А если делать чудеса вместе – можно изменить мир. В субботу, 17 декабря, с 10.00 до 12.00, в прямом эфире телеканала – праздничный телемарафон "Чудо начинается!".

В этот день команда телеканала подарит своим зрителям настроение чуда и добра. Ведущие Анастасия Даугуле и Роман Кадемин вместе с гостями студии, журналистами проектов телеканала и героями сюжетов еще раз напомнят, что чудеса – случаются! И чаще всего мы создаем их сами. Журналисты "Интера", звезды, просто небезразличные люди будут исполнять мечты детей, пожилых людей и тех, кому осуществление своих самых важных желаний по каким-то причинам не под силу. Участники марафона покажут: если искренне мечтать и оставаться верным своей мечте – могут происходить самые невероятные вещи. Так, 71-летняя харьковчанка запишет музыкальный клип, чтобы отправить своим близким, живущим в разных странах мира. Кто-то подарит кулинарный мастер-класс незнакомым детям, которые мечтают стать поварами. Или пригласит в столицу воспитанников детского дома и покажет настоящий Мариинский дворец, Киево-Печерскую Лавру и Софию Киевскую. Ведь сами ребята из Винницкой области живут в удивительнейшем здании – практически копии киевского царского Мариинского дворца, но в их жизни не так уж и много красоты.

"В День святого Николая мы хотим подарить всем людям возможность возвратиться в состояние детства, когда мы охотнее верили в чудеса и были готовы творить чудо для других, – говорит Антон Никитин, главный редактор телеканала. – Потому что чудо – не такая уж абстрактная категория. То есть вещи, которые выходят за рамки нашего сознания, происходят благодаря нашим действиям. Когда ты не задумываясь готов поделиться с другими тем, что у тебя есть, и даже тем, чего у тебя нет, – ты способен творить чудеса. Это, хоть и звучит с определенной долей пафоса, совершенно реальные вещи из нашей жизни. Просто нужно стать чуть искреннее и верить, что ты можешь изменить этот мир. Вот дети часто не задумываются о сложном. Для них нет невозможного. Для них не существует проблем, ограничений, мешающих человеку стать великим, поверить в сказку, поверить в чудо. Нам всем иногда стоит просто быть, как дети, чтобы суметь открыть свое сердце и поверить, что мы вместе сможем сделать больше. Просто поверить и стать более искренними. В телемарафоне "Чудо начинается!" у нас будет много уникальных рассказов, которые помогут иначе взглянуть на себя и на мир".

В рамках праздничного телемарафона зрители узнают, как проходит ежегодный благотворительный онлайн-аукцион "Интера", целью которого является приобретение медицинского оборудования для спасения новорожденных в НИИ ПАГ. Этот современный аппарат искусственной вентиляции легких Avea позволит выхаживать детей, рожденных на ранних стадиях, весом от полкилограмма – что буквально еще несколько лет назад считалось невозможным! А двадцать лет назад практически все новорожденные с таким весом, за исключением каких-то чудесных случаев, были обречены. Сейчас этих детей уже можно спасать.

Телезрители увидят, как были реализованы некоторые лоты аукциона с участием знаменитых артистов, спортсменов, дизайнеров, шоуменов и телеведущих. И как обычные люди становятся творцами чуда, всего лишь решив сделать доброе дело.

Создатели марафона расскажут, кто такой Николай Чудотворец и почему его называют одним из самых почитаемых святых. Журналисты программы "Утро с Интером" побывают в местах, где родился и жил святой Николай. В поселке Гелемиш – там когда-то стоял древний город Патара, место рождения святого. И в городке Демре, на месте которого находился город Мира – здесь святитель прожил большую часть жизни. В городе Бари хранятся мощи Чудотворца, и сюда из года в год устремляются тысячи паломников. И местные жители, и верующие уверены – святой Николай всегда пребывает в своем храме. Зрители узнают о чудесах святого в наши дни и о том, как празднуют День святого Николая в Украине и в других странах мира.

Кроме того, телезрители побывают на открытии резиденции святого Николая в Святогорске, узнают о чудесном случае, который произошел с группой "Интера" на Кубе во время съемки спец-репортажа с Острова Свободы после ухода Фиделя Кастро. А еще – услышат уникальные жизненные истории и вместе с украинскими знаменитостями побывают в городах, где прошло их детство.

Марафон "Чудо начинается!" – это два часа сюрпризов, чудес, волшебных путешествий по всему миру и знакомства с удивительными людьми, которые не разучились творить добро.

Мы верим в чудеса. Мы верим в каждого из вас. И в то, что каждый способен на чудо. И что чудо – начинается!

Телемарафон "Чудо начинается!" https://youtu.be/ehODRjOIXJ8