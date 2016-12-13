Ведучі "Інтера" привітають дітей "ОХМАТДИТ" з Днем Святого Миколая

Кінець грудня - це завжди особливий час. Час передноворічного настрою, сюрпризів, подарунків і чудес. У неділю в Київському Будинку Книги відбувся благодійний музично-поетичний вечір "Зима включила сніг".

Відвідувачі цієї по-справжньому зимової, затишної і дуже душевної події мали можливість привітати маленьких пацієнтів відділення токсикології лікарні ОХМАТДИТ з наступаючим святом - Днем Святого Миколая. Під акомпанемент акустичної гітари та фортепіано прозвучали вірші та пісні з мотивами поезії Марії Цвєтаєвої, Йосипа Бродського, Роберта Рождественського, Белли Ахмадуліної, Бориса Пастернака і Олександра Кочеткова.



Гостями та учасниками вечора стали ведучі телеканалу "Інтер" Жанна Тихонова та Андрій Доманський, а також співачки Міла Нітіч і Марія Таксюр, французький артист Поль Манондиз, актори Світлана Мірошниченко, Станіслав Мельник, Дарина Якушева, Настасья Зюркалова і Євген Ковирзанов, а також редактори і журналісти телеканалу "Інтер" Анна Захарова, Катерина Куренкова, Наталія Дубовик, Катерина Мачко, Марина Борисполець (НТН), поет Сергій Жернов і багато інших.

Шеф-редактор програми "речовий доказ" Олег Гершкович цього вечора акомпанував артистам за роялем: "Це така невластива для мене роль. У минулому я - піаніст, але не грав дуже давно. Я радий бути частиною такої події, тому що вважаю благодійність істинно людським властивістю. Адже саме співчуття відрізняє людину від інших живих істот на землі".

Ведуча "Жди меня. Украина" Жанна Тихонова прочитала Марину Цвєтаєву. "Тут все ніби приурочено до майбутніх новорічних свят, і так чи інакше пов'язане з мерехтінням свічок, з тихим шурхотом падаючого снігу. Тому в поетичних рядках все це також перегукується. Я з хвилюванням чекала сьогоднішнього заходу, тому що в програмі заявлені виключно чарівні для мене автори", - поділилася своїми очікуваннями Жанна.

Для Андрія Доманського читання віршів на публіці стало першим подібним досвідом. Телеведучий, як завжди, підійшов до справи з гумором: "Під час моєї роботи на одеському радіо, у нас в програмі був персонаж, який розмовляв голосом робота. Його звали ...Роберт Рождествєнський. Всім дуже подобалося, що у нас є такий Робот. Природно, ніхто з нас тоді не захоплювався лірикою Роберта Івановича, і тепер мені трохи ніяково перед ним. Зараз буде зроблена спроба замолити свої гріхи перед поетом прочитанням його вірша "Приходити до тебе". Також телеведучий виконав під акомпанемент "Біля Чорного моря" Утьосова, і зізнався, що насправді матеріал, який він у цей вечір читав і співав, йому дуже близький.



Дизайнер ювелірних прикрас Сергій Жернов прочитав власний вірш, написаний рік тому спеціально для свята у відділенні ОХМАТДИТ, і поділився, що для нього участь у сьогоднішньому вечорі - це не тільки продовження традиції, а ще й дуже цінне особиста подія. Співачка Міла Нітіч також брала участь у подібному заході не в перший раз: "Для мене це і сміх, і сльози, і сміх крізь сльози. Все вийшло дуже зворушливо і весело." Міла виконала романс на вірші Пастернака "Зимова ніч" і вірш Різдвяного "Сучасна жінка".

Традицію подібних благодійних заходів телеканал "Інтер" підтримує вже не перший рік. В цьому році до події долучилися багато небайдужих людей - міське співтовариство "Жити в Києві", клуб "Творчі люди", а також Київський Будинок Книги, "Інтершкола".

18-го грудня організатори відвезуть подарунки в ОХМАТДИТ, щоб підтримати дітей, а також привітати їх з днем Святого Миколая.