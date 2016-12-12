Аукціон "Інтера" зібрав вже більше півмільйона гривень!

Благодійний онлайн-аукціон телеканалу "Інтер" подолав позначку в півмільйона! 523 тисячі гривень вже зібрано для придбання сучасного медичного обладнання Avea для відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених НДІ ПАГ. Все це – завдяки численним учасникам соціальної ініціативи: зіркам, глядачам телеканалу, шанувальникам його проектів і просто небайдужим людям. Півмільйона гривень – чимала сума, але для досягнення головної мети акції коштів ще не достатньо.

Цієї весни у НДІ ПАГ був доставлений новітній апарат "СИПАП" для підтримки дихання новонароджених, гроші на який збирали на торішньому онлайн-аукціоні "Інтера". З його допомогою вже врятовано 40 маленьких пацієнтів! Лікарі медінституту кажуть: "Ваш апарат не відпочиває ні дня, постійно в роботі". І це зрозуміло: адже в реанімації ПАГа – дев'ять місць, а апаратів для штучної вентиляції легенів – всього два. Тому і було прийнято рішення продовжити аукціон і придбати ще один, більш сучасний медаппарат штучної вентиляції легенів Avea вартістю 810 тис. грн.

На сьогодні більшe частинe суми вже зібрано. Але зупинятися рано: на сайті аукціону deti.inter.ua раніше багато цікавих, і незвичайних ексклюзивних лотів. Зараз саме час готуватися до новорічних свят і купувати унікальні подарунки: індивідуальні майстер-класи, зустрічі із зірками, подорожі за лаштунки ТВ-шоу, тренування зі знаменитостями і персональні презенти. З одного боку, – це незабутні емоції та враження для вас і ваших близьких, з іншого, – внесок у велику, добру і життєво важливу справа.

Учасники аукціону можуть скласти компанію ведучій "Ранку з "Інтером" Анастасія Даугуле під час кінної прогулянки. Або пройтися по магазинах з ведучим "Орла і решки. Шопінг" Єгором Калейніковим. Потрапити на майстер-клас прима-балерини Національної опери України Катерини Кухар і відкрити для себе світ балетного задзеркалля. Придбати лот від екстравагантної "суперблондинки" Ольги Полякової, — звісно ж, кокошник. А ще — зустрітися з артистом Колею Сергою і отримати від нього особисту віршовану посвяту. Або потренуватися з богатирями Василем Вірастюком та Сергієм Конюшком, якщо вистачить сміливості і сил.

До дня святого Миколая школярі можуть взяти участь у святковому кулінарному майстер-класі Андрія Доманського в рамках курсу "Телемалятко". Для шанувальників 40-серійної мелодрами "Мереживо долі" на аукціоні представлено улюблене вбрання головної героїні Ольги, яку грає Міла Сивацька, — блакитну сукню. Також серед лотів — індивідуальний майстер-клас від чемпіонки світу з бальних танців, титулованого хореографа Олени Шоптенко, присутність на зйомках і можливість зіграти роль у серії циклу детективних докудрам "Речдок", екскурсія на радіо і спілкування з зіркою в прямому ефірі, колаж відомого художника Джанні Оттавіані з серії про Андрія Шевченка, екскурсія за лаштунки програми "Стосується кожного", картина "Світлі стіни" від всесвітньо відомого художника Анатолія Криволапа і боксерські рукавички з автографами Володимира і Віталія Кличків. Тільки що додався ще один лот — квитки на єдиний концерт Хосе Каррераса в Києві, який проходить в рамках заключного світового турне великого тенора. Володарі лота можуть також отримати диск з автографом легенди світової музики, побувати на прес-конференції Хосе Каррераса і побачити кумира на власні очі.

Щотижня на сайті з'являються нові лоти. Кожен день у світі щось змінюється. Робити добро-легко! Давайте разом змінювати цей світ на краще, разом робити добрі справи і рятувати дитячі життя.

Затишні посиденьки з Лесею Нікітюк



Тренування з богатирами Василем Вірастюком і Сергієм Конюшком



Майстер-клас прима-балерини Катерины Кухар



