Телеведучі "Інтера" створили музичний бенд!

Новорічна ніч завжди — найочікуваніша, найбажаніша і багатообіцяюча. Час подарунків, шампанського, олів'є, веселих гостей, близьких людей і, звісно ж, новорічного ТБ! 31 грудня до глядачів "Інтера" в гості збирається велика й весела компанія — зірки і герої святкового вогника. А разом з ними - пісні, танці, жарти, сюрпризи, подарунки, перетворення, поздоровлення, освідчення і, власне, сам Новий 2017 рік.

Заради цієї чарівної ночі авторитетні і представницькі особи "Інтера" вирішили відкинути звичні телевізійні образи і повеселитися від душі. У новорічну ніч з людьми і не таке трапляється! 31 грудня Анастасія Даугуле, Андрій Данилевич, Ірина Юсупова, Роман Кадемін, Жанна Тихонова та Анатолій Бондаренко – вже не ведучі програм і проектів телеканалу, а музичний бенд "Залишаємося зимувати" з солістом Андрієм Доманським.

Електрогітари довірили Андрію Данілевичу та Анатолію Бондаренку. Роман Кадємін став барабанщиком, причому таке враження, що ведучий "Великого боксу" народився з барабанними паличками у руках. Анастасія Даугуле, Ірина Юсупова та Жанна Тихонова теж взяли в руки ударні інструменти.

"Коли ми записували номер, я ані крапельки не хвилювався, бо відчував підтримку колег, – зізнається Андрій Доманський. – Толік Бондаренко грає на гітарі в мільйон разів краще за мене, навіть кілька акордів показав. У Насті Даугуле, Ірини Юсупової та Жанни Тихонової шикарно вийшло бити в бубни. Вони, виявляється, "бубністки" 80-го рівня! Кадємін вперше сів за барабанну установку, але дуже швидко освоївся, і зараз Рома – незамінний ударник, як Рінго Старр у "Бітлз". Мені здається, у нас здорово вийшло!"

Найдосвідченішим музикантом в ансамблі телеведучих виявився Анатолій Бондаренко. По-перше, він знає музичну грамоту. По-друге, закінчив музичну школу, вміє грати на гітарі і баяні. По-третє, в юності у нього дійсно була своя музична група. Навіть зараз в кабінеті ведучого "Жди меня. Украина" стоїть гітара, на якій він грає на дозвіллі.



"Музичну школу я закінчив за класом баяна, але завжди хотів навчитися грати на гітарі, — розповідає Анатолій Павлович. — Коли мій двоюрідний брат повернувся з армії з гітарою, я попросив його навчити мене грати. Він показав три акорди. Так я навчився свої перші пісні. Ще я захоплювався радіоелектронікою, тому сам зробив собі електрогітару. Ми з друзями створили невелику групу. Я тоді ще був школярем: навчався в 9-10 класі. "Лабали" у клубі на танцях, грали на весіллях і проводах в армію. Таким чином я заробив свої перші гроші, на які і купив першу справжню електрогітару. Досі пам'ятаю: вона тоді коштувала 187 рублів. Це було страшно дорого".

Деяким ведучим ази гри на музичних інструментах довелося освоювати прямо під час зйомок. "З музикою у мене шанобливо-дистанційні відносини, — каже Анастасія Даугулє. — Я дуже люблю музику, схиляюся перед нею і... зовсім не вмію грати на жодному музичному інструменті. Для виступу в новорічному вогнику нам запропонували бубни. Для мене це був абсолютно новий досвід. І тут дуже допоміг Андрій Доманський. Він пояснив, що у бубна є дві основні позиції: можна їм бити в долоню на середню частку, а можна - просто перебирати. Ось після детальної консультації Андрія мені вдалося впоратися з інструментом".

Вокально-інструментальний ансамбль ведучих телеканалу "Інтер" виконає головну пісню новорічного вогника – "Залишаємося зимувати", кавер на хіт групи "Сплін". Спеціально для свята трохи змінили текст і зробили нове аранжування.

"Це пісня моєї молодості, мого юнацтва, — згадує Роман Кадємін. — В оригіналі вона спокійна, мелодійна. Але після того як ми переробили слова та Андрій Доманський заспівав з такою яскравою подачею, вона стала звучати дуже енергійно і драйвово!"

Не тільки самі виконавці, а й усі присутні на зйомках номери "засвітилися" від виступу телеведучих. Гості новорічного вогника, які стали першими слухачами новоствореної музичної групи, супроводжували номер бурхливими оваціями і після фіналу пісні довго не відпускали зірок зі сцени. Навіть режисер Олександр Ігудін після запису номера телеведучих зауважив: "Мені здається, у нас з'явилася нова класна музична група, можна складати гастрольний графік і виступати з концертами!"

А телеглядачі зможуть оцінити дебютний виступ "Інтер"-бенду "Залишаємося зимувати" 31 грудня на "Інтері". І це лише один з численних сюрпризів і подарунків телеканалу.

"Залишаємося зимувати"