Артем Позняк став викладачем "Інтершколи"

Ведучий детективного циклу "Речдок" на телеканалі "Інтер" популярний актор Артем Позняк поповнив ряди викладачів медіаосвітньої програми "Інтершкола". Він буде вести майстер-класи з акторської майстерності і техніки мовлення.
Студенти "Інтершколи" пройдуть навчання за унікальною програмою, розробленою особисто Артемом Позняком. Він буде не тільки ділитися з майбутніми телевізійниками своїми знаннями і досвідом. Артем адаптував системи акторської майстерності спеціально під професію телеведучого. Він підкреслює: на його майстер-класах легко не буде, тому "інтершколярам" доведеться грунтовно підійти до навчання.
"Своїх студентів я буду вчити з усією строгістю, як колись вчили мене мої викладачі, – говорить Артем Позняк. – Хочу, щоб з кожним роком професія телеведучого розвивалася. А це означає, я просто зобов'язаний виховати таких студентів, про яких потім можна буде сказати: "Вони перевершили свого вчителя". Для мене, як викладача, їх успіхи і затребуваність професії – найкраща оцінка!"
Можливість побувати на майстер-класах ведучого "Речдоки" ще є: 12-й навчальний рік в "Інтершколі" стартував, але у зв'язку з великим потоком заявок оголошено додатковий набір на основні телевізійні спеціалізації. Однак кількість місць обмежена! Подробиці – на сторінці освітньої програми.
Нагадаємо, кращих випускників "Інтершколи" запрошують на стажування на канали медіагрупи – у них є всі шанси стати частиною великої команди Inter Media Group.
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