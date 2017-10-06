В "Інтершколі" стартував новий навчальний рік

5 жовтня в медіаосвітній програмі "Інтершкола" стартував 12-й навчальний рік. З понад 1200 бажаючих було відібрано 150 молодих і талановитих студентів за спеціалізаціями "Продюсер", "Режисер", "Журналіст", "Сценарист-редактор", "Оператор", "Режисер монтажу", "Звукорежисер" і "Телеведучий".

Серед студентів "Інтершколи" - як зовнішні слухачі, так і співробітники Inter Media Group, які хочуть професійно зростати, розвиватися і отримувати додаткові навички. Також в цьому році "Інтершкола" надала гранти на навчання для найталановитіших студентів вузів-партнерів за спеціалізацією "Сценарист", "Продюсер" і "Режисер монтажу".

Попереду у хлопців та дівчат 9 місяців захоплюючого навчання. Більше тисячі навчальних годин, майстер-класи, практика на знімальних майданчиках і створення чотирьох екранних робіт!

Навчання в "Інтершколі" - це період активного творчого життя, роботи в командах під керівництвом справжніх професіоналів своєї справи. Серед викладачів - кращі фахівці Inter Media Group. З "Інтершкола" співпрацюють відомі режисери, сценаристи, продюсери з Франції, Великобританії, США, Польщі, Чехії, Італії, Росії. В опікунську раду "Інтершколи" входить Кшиштоф Зануссі - геніальний польський режисер, сценарист, продюсер, володар безлічі міжнародних нагород, серед яких - "Золотий лев", головний приз Венеціанського кінофестивалю.

За 11 років роботи "Інтершкола" випустила понад чотири тисячі випускників, виростила цілу плеяду молодих фахівців - професіоналів, які працюють на провідних телеканалах України. Кращі з них - частина великої команди Inter Media Group.

Бажаємо "інтершколярам" удачі і сподіваємося, що зовсім скоро кращі з них приєднаються до команди Inter Media Group!