"Інтершкола" оголошуэ набір слухачів на новий навчальний рік

Медіаосвітня програма "Інтершкола" відкриває набір слухачів на новий навчальний рік - 2017/2018. За 11 років з дня заснування медіаосвітній програми в стінах "Інтершколи" виросло чимало професіоналів телевізійної індустрії. До потужного викладацького кістяка щороку додаються нові імена, з майстер-класами приїжджають і імениті метри, і нові обличчя, які стрімко підкорили телевізійний олімп. Ми пишаємося своїми випускниками, багато з яких після навчання залишилися продовжувати свою діяльність на телеканалах Inter Media Group, хтось вже спробував свої сили на різних фестивалях і конкурсах. І ми з нетерпінням чекаємо знайомства зі студентами і готові відкривати нові імена.

Серед найголовніших спеціальностей на новий навчальний рік: "Продюсер", "Режисер", "Сценарист-редактор", "Оператор", "Журналіст", "Звукорежисер". Навчання на основних спеціалізаціях триває 9 місяців. Початок навчання восени. Наприкінці навчання "інтершколярі" представляють свої дипломної роботи - готовий телевізійний продукт.

У новому навчальному році відвідувати заняття на основних спеціалізаціях знову зможуть і ті, хто працює, і ті, хто вчиться на денних відділеннях вузів. Навчання буде проходити у будні з 18:00 до 22:00 і у вихідний день з 12:00 до 18:00.



Окрім основних спеціалізацій в "Інтершколі" також відкрито набір на спецкурси - "Телеведучий", "Комільфо", "Відеограф", "Режисер монтажу", "Діджитал в медіа" і наш курс для наймолодших "Телемалятко".

Детальніше про умови вступу читайте в розділі "Спеціалізації". Набір на новий навчальний рік вже відкрито. Незабаром - кастинги. Заходьте в розділ "Спеціалізації" і вибирайте свою телевізійну професію!

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