Глядацьке голосування за фіналістів "ІнтерФільмФеста" - 2017 завершено

12 червня о 18:00 "ІнтерФільмФест" підвів підсумки глядацької активності і голосування серед користувачів сайту inter.ua. Ім'я переможця, який відправиться до Венеції під час проведення 74го Венеціанського фестивалю, ви дізнаєтеся зовсім скоро. Вже 15 червня на урочистій церемонії відбудеться нагородження трьох кращих робіт IV "ІнтерФільмФеста".



Дякуємо за активну участь і допомогу журі в прийнятті справедливого рішення.



Фестиваль "ІнтерФільмФест" вже четвертий рік підтримує перші кроки своїх учасників в теле- і кіномистецтві, дає їм можливість реалізувати навички і таланти, проявити творчий потенціал, а також отримати експертну оцінку своєї праці. У журі фестивалю "ІнтерФільмФест" - метри теле- і кіноіндустрії. Цього року традиційно було відібрано 12 кращих робіт. Всі вони вже доступні для перегляду на сайті inter.ua в розділі "Відеотека" в окремому каналі "ІнтерФільмФест".