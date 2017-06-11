Дипломні роботи "Інтершколи 2016/2017" опубліковані на сайті inter.ua. Дивіться і оцінюйте!

Режиссёры, сценаристы, продюсеры, операторы и звукорежиссеры – девять месяцев они учились, совершенствовались в своей профессии и уже защитили свои дипломные работы. А мэтры телевидения их уже оценили, и дали ребятам свои рекомендации. Теперь слово за зрителями! Все работы доступны для просмотра на сайте inter.ua.
Смотрите и ставьте свои оценки–звездочки возле понравившегося проекта! Делитесь своим мнением с друзьями в социальных сетях. Итоги зрительской активности в интернете подведем 14 июня в 18:00.
|20:40
|Серіал "1942"
|22:30
|Серіал "Вольф Мессінг: Той, хто бачив крізь час"
|02:10
|Подробиці
|02:50
|Великі українці
|03:15
|Удачный проект
|03:55
|Готуємо разом
|04:35
|Стосується кожного
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