Шорт-лист "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ-2017". Дивіться та оцінюйте!

Уже четвертий рік фестиваль "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ" підтримує перші кроки своїх учасників у теле- і кіномистецтві. Дає їм можливість реалізувати навички і таланти, проявити творчий потенціал, а також, що дуже важливо, отримати експертну оцінку своєї праці. Адже в журі фестивалю "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ" - метри теле- й кіноіндустрії. Цього року комісія традиційно відібрала 12 найкращих робіт. Усі вони вже доступні для перегляду на сайті inter.ua в розділі "Відеотека" в окремому каналі "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ".
Пам'ятайте: глядацький голос завжди дуже важливий, це особливе визнання, тому підтримуйте своїх фаворитів, зазначивши зірочками вподобану роботу.
Під час визначення переможця журі обов'язково врахує вашу думку.
Голосування триватиме до 18:00 12 червня 2017 року.
|19:00
|Стосується кожного. Хто кому аферист?
|20:00
|Подробиці
|20:40
|Серіал "1941"
|23:30
|Серіал "Одеса-мама"
|02:00
|Подробиці
|02:40
|Фільм "Всього один поворот"
|03:50
|Готуємо разом
Залишити коментар Коментарі (0)
Коментарів немає. Ваш може бути першим.