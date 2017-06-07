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Шорт-лист "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ-2017". Дивіться та оцінюйте!

Шорт-лист "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ-2017". Дивіться та оцінюйте!

7 червня 2017 | 14:11

Уже четвертий рік фестиваль "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ" підтримує перші кроки своїх учасників у теле- і кіномистецтві. Дає їм можливість реалізувати навички і таланти, проявити творчий потенціал, а також, що дуже важливо, отримати експертну оцінку своєї праці. Адже в журі фестивалю "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ" - метри теле- й кіноіндустрії. Цього року комісія традиційно відібрала 12 найкращих робіт. Усі вони вже доступні для перегляду на сайті inter.ua в розділі "Відеотека" в окремому каналі "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ".

Пам'ятайте: глядацький голос завжди дуже важливий, це особливе визнання, тому підтримуйте своїх фаворитів, зазначивши зірочками вподобану роботу.

Під час визначення переможця журі обов'язково врахує вашу думку.

Голосування триватиме до 18:00 12 червня 2017 року.

ШОРТ-ЛИСТ IV ФЕСТИВАЛЮ "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ"

  1. «Love and Monsters», автор: Мішенін Ярослав 
  2. «Злякана Марічка», автор: Луговий Станіслав 
  3. «Не больно», автор: Падалка Олена 
  4. «Янгол Охоронець», автор: Луговий Станіслав 
  5. «Rocketman», автор: Муленко Дмитро
  6. «ПОСЛАННИК ENVOY», автор: Щур Віктор 
  7. «А что если», автор: Усольцев Олександр 
  8. «Бездушна осінь», автор: Сукач Артем
  9. «Лотос», автор: Бабенко Олександр 
  10. «Угода», автор: Паламарюк Кирило
  11. «Стеклянный», автор: Василян Хачатур
  12. «Урок добра», автор: Кузьменко Денис

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