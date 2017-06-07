Шорт-лист "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ-2017". Дивіться та оцінюйте!

Уже четвертий рік фестиваль "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ" підтримує перші кроки своїх учасників у теле- і кіномистецтві. Дає їм можливість реалізувати навички і таланти, проявити творчий потенціал, а також, що дуже важливо, отримати експертну оцінку своєї праці. Адже в журі фестивалю "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ" - метри теле- й кіноіндустрії. Цього року комісія традиційно відібрала 12 найкращих робіт. Усі вони вже доступні для перегляду на сайті inter.ua в розділі "Відеотека" в окремому каналі "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ".

Пам'ятайте: глядацький голос завжди дуже важливий, це особливе визнання, тому підтримуйте своїх фаворитів, зазначивши зірочками вподобану роботу.

Під час визначення переможця журі обов'язково врахує вашу думку.

Голосування триватиме до 18:00 12 червня 2017 року.

ШОРТ-ЛИСТ IV ФЕСТИВАЛЮ "ІНТЕРФІЛЬМФЕСТ"