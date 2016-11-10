Майстер-клас. Річ Уоррен: "Кінофестивалі – це вікно у світ, можливість побачити те, що відбувається в тій чи іншій країні"

В октябре в Киеве прошел 46-ой КМКФ "Молодость". Одним из членов жюри национального конкурса был организатор кинофестивалей из Великобритании Рич Уоррен. Рич возглавляет бристольский фестиваль короткого метра и анимации Encounters – один из ведущих в своем роде на территории Объединенного Королевства. Он фокусируется на поддержке и продвижении новых талантов среди кинорежиссеров и мультипликаторов. Уоррен посещает европейские фестивали и ищет молодые таланты с 2008-ого года. Выпускникам "Интершколы" удалось встретиться и поговорить с Ричем о тенденциях мировых кинофестивалей для молодых кинематографистов.

О важности кинофестивалей для тех, кто снимает фильмы

Если говорить о фестивалях короткометражек, а это моя специальность, они очень важны для молодых талантов. Ведь фестивали посещают те, кто действительно разбирается в кино и понимает его. Это режиссеры, операторы, работники индустрии, которые ищут таланты. Эти люди поймут то, что вы пытаетесь сказать своим фильмом. Это бесценный опыт. Ведь друзья и родные, увидев вашу работу, лишь похвалят вас. А на фестивале вам скажут «это было хорошо, но…». И обязательно озвучат, над чем еще нужно поработать, и что необходимо доделать. Поэтому, если вы создаете кино, хотите увидеть его на большом экране, тогда участвуйте в фестивалях. И слушайте то, что говорят вам о вашей работе профессионалы. А еще смотрите фильмы других режиссеров, чтобы черпать вдохновение. Ведь короткометражки отличаются от художественных фильмов и музыкальных видео, рекламы.

Начать работу в индустрии кино можно с короткого метра

Не то чтобы короткий формат – это способ для достижения своих целей. Но это отличный старт. С помощью короткого метра кинорежиссеры обучаются своему мастерству. Не бойтесь ошибок. Ведь потом вы их перестанете совершать. Я редко встречаю идеальную короткометражку. Но не в этом дело. Смысл в том, чтобы посмотреть глубже и заметить недостатки и огрехи, и при этом понять, что кинорежиссер пытался сказать, и каким режиссером он в итоге хочет стать. Это прелесть кинофестивалей. Это точно то место, где можно точить свои зубы, обучаться ремеслу.

О самых распространённых "но" в короткометражках на кинофестивалях

Чаще всего всё дело в длине фильма. Я всегда говорю: ботинок должен быть впору ступне. Не делайте своё кино длиннее, чем сама история. Не нужно снимать на полчаса, только потому, что вы это можете себе позволить. Найдите хорошего редактора, который подберет нужную длину вашему фильму. Даже на фестивали короткометражек люди присылают длинные фильмы. Истории на пять минут помещают в часовое кино. В этом-то и ремесло. Если есть сомнения по поводу какого-то фрагмента, вырезайте его. И делайте свою работу короче, насколько это возможно.

Об идеальной длине короткометражки

Не дольше тридцати минут. Лучше всего, если короткометражка длится десять минут, и она содержит хорошую и полноценную историю. Тогда можно сказать – вы хороший рассказчик. Это показатель того, что вы еще и хороший кинорежиссер. Ведь мы здесь для того, чтобы рассказывать истории. У одних это получается вербально, у других – с помощью камеры.

О темах, что сейчас интересны

Мы живем в мире, который постоянно меняется. Сейчас пишется история вокруг нас. И жаль, если об этом не снимают фильмы. У кинорежиссеров есть уникальная возможность рассказать о своей точке зрения на то, что происходит вокруг. А не о том, что думают другие. Тем - предостаточно. Это и экономический кризис в разных уголках мира, восстания, ксенофобия, расизм, миграция. Безусловно, во всём этом есть место, например, и комедии, и легкому кино. Кинофестивали – это как окно в мир, возможность взглянуть на происходящее в той или иной стране. Мы не можем посетить их все, но фильмы способны путешествовать. И режиссеры могут рассказать о событиях в своих странах и о своем мнении по этому поводу. К тому же, на то, чтобы передать это с помощью короткометражки, понадобится меньше времени. И сообщение быстрее дойдет до зрителя. Просто возьмите камеру и действуйте. Это так просто. Посмотрите, чего достигла технология. Всё очень просто. Раньше снимать кино было доступно очень состоятельным людям, у которых были связи. А теперь – взял телефон и уже снимаешь кино. Когда-то мы рассказывали истории в кругу друзей и родных у костра, а теперь это можно делать на большом экране.

Об украинских короткометражках и том, чего им, возможно, не хватает

Не думаю, что им чего-то не хватает. Есть очень хорошие работы. Обычно я говорю: смотрите больше короткометражек, чтобы понять их структуры, как они сделаны. Можно что-то почерпнуть из других работ. И это не плагиат. Я заметил, что в украинских работах заимствованы идеи из французского кино, скандинавского. Это нормально. Правда, я думаю, украинским работам не хватает уверенности, так сказать, в собственном голосе, посыле. Складывается ощущение, что режиссер что-то недосказал. Будто, что-то осталось за кадром. Уверенность нужна, это же твой фильм.

О том, как привлечь к себе внимание на кинофестивале и о других способах заявить о себе.

Сейчас очень много кинорежиссеров. Их количество растет, как и количество фильмов, которые отправляются на кинофестивали. Организаторы вводят сборы за участие. Но не ради денег, а чтобы режиссер подумал дважды, действительно ли он хочет принять участие в таком мероприятии. И поверьте, попытки установить связь напрямую с руководством фестиваля не дают никаких гарантий. Так как мы не можем посмотреть каждый фильм, который нам присылают на почту. Их ведь сотни, тысячи. Поэтому я настаиваю на том, чтобы режиссеры участвовали в кинофестивалях. Ведь они как раз и существуют, чтобы раскрывать и замечать таланты. Нужно найти свой кинофестиваль. И если всё сделать верно, вас обязательно выберут. И мой следующий совет – отправляйтесь на фестиваль, если есть такая возможность. Больше нигде вы не получите такой обратной реакции на вашу работу. На фестивалях можно установить и нужные контакты, которые будут полезны вашей карьере в ближайшие десять лет. На месте общайтесь, спрашивайте мнение о своем фильме, просите, чтобы вас представляли нужным людям. Поверьте, если фестиваль выбрал ваш фильм, это значит, он хочет помочь вашей карьере. Так что – вперед.

Об анимации и мультиках

Дело в том, что анимация позволяет вам делать всё что угодно. Вам не нужны хорошие актеры. Я всегда говорю, чтобы снять фильм, нужно, по крайней мере, два человека. Один держит камеру, а другой находится перед объективом. А чтобы создать мультфильм, нужен всего один человек. Можно сидеть у себя дома и рисовать. Это другое мастерство, иная форма того, как можно рассказать историю более необычным способом и с особым вкусом. Ведь можно показать, что творится у вас в голове. Это так красиво, когда сделано верно. В Европе существует традиция анимации. Хорошие мастера живут в восточной Европе. Уверен, в Украине будет много мультипликаторов, ведь технология и программное обеспечение – так доступны. Всё есть в интернете. Думаю, хорошая анимационная школа в Украине – это более чем реальность в ближайшие годы.



Материал подготовила – Катерина Кисляк

Фото – Владимир Шуваев, repor.to