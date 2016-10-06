11-й навчальний рік "Інтершколи" стартував!

Вчора, 5 жовтня, почався 11-й навчальний рік найуспішнішого медіа-освітнього проекту України - "Інтершкола". За 10 років існування понад чотири тисячі її випускників освоїли телевізійну спеціальність. Багато з них - вже відомі професіонали ТВ і працюють на телеканалах країни. Цієї осені програма "Інтершкола" знову відкрила двері для майбутніх ведучих, режисерів, операторів, журналістів, сценаристів і продюсерів. Багато з них ніколи не були пов'язані з телебаченням, але готові зробити крок назустріч своїй мрії. Тому що вчитися в "Інтершколі" може кожен від 4,5 років до 40. Головне - бажання!

"Цього року ми розглянули більше тисячі заявок, - каже керівник проекту Ірина Бутко, - і 170 чоловік стали учасниками проекту, серед яких і молоді фахівці "Інтер Медіа Груп", і понад сто зовнішніх слухачів. З року в рік найпопулярніші спеціалізації - це журналіст і телевізійний ведучий".

Заступник керівника проекту - керівник служби по роботі з персоналом Олена Одноралова розповіла про те, які інновації вдалося впровадити в новому 10-річчі: важливим нововведенням стане можливість кожного слухача спробувати себе на всіх етапах виробництва телевізійного продукту. Тепер оператор буде не тільки знімати, а й писати сценарій, шукати теми для сюжетів і навіть складати кошторис. А продюсери навчаться робити режисерську експлікацію. І так буде з кожною спеціалізацією, щоб студенти максимально глибоко вивчили процес телевиробництва.

Щоб дати шанс талановитим хлопцям і дівчатам, "Інтершкола" надала грант для студентів вишів-партнерів. Студентам запропонували розповісти історію з шести слів, але так, щоб здивувати і розчулити читача. Найкращими стали історії Марини Безуглої, студентки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, і Юрія Процюка, студента НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського". Тепер вони будуть освоювати режисуру і, сподіваємося, до випуску екранізують свої нові ідеї.

"Відрадно, що люди роблять свій вибір, - каже головний редактор телеканалу, член методичної ради "Інтершколи" Антон Нікітін. - У них є можливість щось змінити в своєму житті, освоїти нову професію, знайти друзів, які тобі допомагають, підставляють плече, вчать чомусь. Дають тобі можливість зрозуміти: потрібно тобі цим займатися чи ні".

Студентів чекає понад тисяча навчальних годин. Щорічно зі слухачами "Інтершколи" діляться своїми знаннями фахівці 8 країн світу: відомі автори, журналісти, режисери з Франції, США, Польщі, Росії, Великобританії, Чехії, Італії. Проект співпрацює з кінофестивалем "Французька весна", чеським фестивалем "Їглава", Польським фестивалем документального кіно. І, звичайно, протягом дев'яти місяців учні відвідуватимуть лекції та майстер-класи найкращих фахівців у сфері кіно і телебачення "Інтер Медіа Груп". Їх чекають практичні заняття на телеканалах медіа-групи "Інтер" і створення 6 екранних робіт.