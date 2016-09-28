"Інтершкола". Вона була першою і залишається найкращою в сфері медіа-освіти в Україні. Наші випускники працюють на провідних телеканалах країни, і, звісно, їх можна зустріти майже в кожної творчої редакції Inter Media Group. Залишилися лічені дні до початку одинадцятого навчального року. Встигніть подати заявку на кастинг і втілити свою мрію.

А перед стартом нового навчального року "Інтершкола" проводить серію відкритих майстер-класів від відомих викладачів і справжніх професіоналів ТБ. Режисер Лариса Смушкова розповіла майбутнім слухачам "Інтершколи" про те, як розвивати креативність, і про важливість фантазії і уяві для творчої людини, а актриса Тетяна Юрікова поділилася досвідом, як успішно пройти кастинг і отримати роль в кіно або телепроекті. У найближчі дні - нові зустрічі. Участь в заходах безкоштовна, потрібно лише зарегистритроваться. Чекаємо на майстер-класах співробітників медіагрупи, випускників "Інтершколи", майбутніх слухачів і всіх, хто мріє про творчої професії.

Найближчі майстер-класи:

29 вересня о 19:00 на вас чекає майстер-клас "Професія: телевізійний сценарист" від Євгена Беланюка. Колись Євген закінчив "Інтершколи" за спеціальністю "Сценарист", тепер за його плечима безліч успішних відомих телепроектів. Свою професію Євген вважає найщасливішою телевізійної спеціальністю: "Сценаристу дозволено створювати цілі телевізійні світи, проводити героїв через випробування, змінювати їх долі. У нього є унікальна можливість ще до команди "мотор" знати, чим закінчиться історія. Успіх сценариста починається з усвідомлення тієї унікальної можливості, яку йому дарує власна професія. Отже, перед тим, як сісти за комп'ютер і зануритися "в усі тяжкі" творчих мук, зупиніться на секунду і подумайте, як вам пощастило з роботою!"

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30 вересня о 19:00 пройде майстер - клас "Професія: продюсер. Творча та практична сторона" від продюсера легендарної програми "Жди меня. Україна" - Андрія Гупало. Свою професію Андрій вважає найвідповідальнішою: "Продюсер – головний відповідальний за проект, він повинен знати ази всього, що відбувається навколо, він – відображення роботи всіх неординарних і талановитих людей – цілої команди! Продюсер – не говорить зайвого, він просто робить проект!"



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До зустрічі на майстер-класах!