Закрити
Увійти
"Інтершкола" запрошує на інтерактивний сімейний фестиваль Ditland Fest!

"Інтершкола" запрошує на інтерактивний сімейний фестиваль Ditland Fest!

10 серпня 2016 | 16:10

20 серпня на ВДНГ відбудеться масштабна подія, присвячена дітям і створена для дітей. Інформаційним партнером інтерактивного сімейного фестивалю Ditland Fest стала "Інтершкола" - медіа-освітня програма телеканалу "Інтер", викладачі якої проведуть на фестивалі ТБ-кастинги для малюків і допоможуть батькам своїх дітей в новому амплуа.

Цього дня на величезній території ВДНГ зберуться кращі дитячі компанії, клуби розвитку та спортивні секції - кожен член сім'ї знайде собі заняття до душі. Крім веселих кастингів від "Інтершколи" на фестивалі пройдуть понад 100 безкоштовних занять і майстер-класів, квести, цікаві лекції, шоу-програма, шкільний ярмарок і навіть дитячий кінофестиваль! Крім того, оргкомітет розігрує призи на суму 100 тисяч грн!

Участь у всіх заходах і майстер-класах фестивалю безкоштовна, за умови купівлі квитків і наявності браслета. Вартість квитка для дорослого - 100 грн (при покупці на сайті), 150 грн (при оплаті на місці). Діти до 14 років - безкоштовно. Для пільгових категорій населення - знижка 50% за  наявністю посвідчення.

Більш детальна інформація на сайті: www.ditlandfest.com.ua

Залишити коментар Коментарі (0)

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі. Будь ласка, авторизуйтеся:
Логін
Пароль

Коментарів немає. Ваш може бути першим.

РоздрукуватиПовернутися до списку
Інтершкола

Телепрограма

пнвтсрчтптсбнд
14:00 Речдок

Дивитись онлайн

14:40 Судові справи
15:50 Сімейний суд
17:40 Новини
18:00 Стосується кожного. Паспортний контроль
19:00 Стосується кожного
20:00 Подробиці
Телепрограма на тиждень

Спецпроекти

Швидкий перехід

Сайт розроблено в Argentum IT Lab

© 2004 — 2016 Inter    

Реклама на сайті | Контакти

Інтер входить до складу Inter Media Group Limited