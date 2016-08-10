"Інтершкола" запрошує на інтерактивний сімейний фестиваль Ditland Fest!

20 серпня на ВДНГ відбудеться масштабна подія, присвячена дітям і створена для дітей. Інформаційним партнером інтерактивного сімейного фестивалю Ditland Fest стала "Інтершкола" - медіа-освітня програма телеканалу "Інтер", викладачі якої проведуть на фестивалі ТБ-кастинги для малюків і допоможуть батькам своїх дітей в новому амплуа.



Цього дня на величезній території ВДНГ зберуться кращі дитячі компанії, клуби розвитку та спортивні секції - кожен член сім'ї знайде собі заняття до душі. Крім веселих кастингів від "Інтершколи" на фестивалі пройдуть понад 100 безкоштовних занять і майстер-класів, квести, цікаві лекції, шоу-програма, шкільний ярмарок і навіть дитячий кінофестиваль! Крім того, оргкомітет розігрує призи на суму 100 тисяч грн!



Участь у всіх заходах і майстер-класах фестивалю безкоштовна, за умови купівлі квитків і наявності браслета. Вартість квитка для дорослого - 100 грн (при покупці на сайті), 150 грн (при оплаті на місці). Діти до 14 років - безкоштовно. Для пільгових категорій населення - знижка 50% за наявністю посвідчення.



Більш детальна інформація на сайті: www.ditlandfest.com.ua