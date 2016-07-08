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У 2016/2017 році "Інтершкола" перейде до більш зручного графіку навчання

8 липня 2016 | 18:45

У новому навчальному році, 2016/2017 відвідувати заняття на основних спеціалізацій зможуть і ті, хто працює, і ті, хто навчається на денних відділеннях вузів. Навчання буде проходити по буднях з 18:до 22:00 та в суботу з 12:00 до 18:00!

Перша медіа-освітня програма "Інтершкола" і через 10 залишається кращою! Випускники працюють у кожної творчої редакції Inter Media Group, їх багато на інших телеканалах України.

11-й навчальний рік – це ще й нові спеціалізації: "Digital в медіа" і "Фотокореспондент". А режисери монтажу будуть навчатися цілих дев'ять місяців, разом з продюсерами, операторами. режисерами, звукорежисерами, сценаристами, редакторами.

Набір на новий навчальний рік вже відкрито! Скоро кастинги. Заходьте в розділ "Спеціалізації". Вибирайте свою телевізійну професію! Заповнюйте онлайн-заявку!

Можливо, це саме той час, коли можна втілити свою мрію!

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