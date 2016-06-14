Відбувся десятий ювілейний випуск "Інтершколи" і завершився третій "ІнтерФільмФест"

13 червня на кіностудії ім. Довженка пройшла урочиста церемонія з нагоди десятого ювілейного випуску медіаосвітньої програми "Інтершкола", а також завершення третього Молодіжного фестивалю телевізійних проектів "ІнтерФільмФест". Були показані кращі з кращих робіт.

Серед гостей церемонії – метри кіно і телебачення, відомі телеведучі та топ-менеджери Inter Media Group – професіонали, які протягом всіх десяти років підтримують і розвивають проект "Інтершкола". На заході також були присутні випускники минулих років, які зараз працюють на телеканалах медіа-групи і в інших українських телекомпаніях. Ведучими стали Ганна Огнєва і Дмитро Казанцев - теж колишні "інтершколярі", а сьогодні - співробітники телеканалу "Інтер".

Десять років за мірками сучасного телебачення – величезний термін. Про досягнення, якими пишається "Інтершкола", можна довго розповідати. Але красномовніше розказати цифрами: за десять років було подано 16 000 анкет від бажаючих навчатися, 4000 хлопців та дівчат стали випускниками, було розроблено понад 300 оригінальних ідей форматів, написано 18 000 аркушів сценаріїв, записано 3000 журналістських стендапів, проведено 6000 знімальних днів, 50 дипломних робіт було показано в ефірі каналів Inter Media Group. В медіаосвітній програмі працюють викладачі з 9 країн світу. І найцікавіша цифра – завдяки "Інтершколі" з'явилися 10 щасливих сімейних пар!

"Інтершкола" робить людей близькими один одному, – каже Ганна Безлюдна, керівник Inter Media Group. – Телебачення – це колективна праця. В цьому суть телебачення. Тут ти нічого не зможеш зробити один. Надійне людське плече поруч – це дуже важливо. Коли ти знаєш, що колеги тебе розуміють, поділяють твої погляди на життя і здатні в потрібний момент поділитися з тобою своєю енергією, коли ти втомився або у тебе щось не ладиться. Так само, як і ти віддаєш себе. "Інтершкола" вчить бути частиною команди. Ось це - найважливіше".

Дійсно "Інтершкола" дає можливість не тільки стати професіоналом в обраній сфері діяльності, але і вчить працювати в команді. Цього року "інтершколярі" представили на суд журі дев'ять дипломних робіт. Широта жанрової палітри вражає: тут і соціальна реклама, і кулінарне шоу, і фільм-фентезі, і детективний серіал... Над дипломними проектами працювали повноцінні творчі групи, у кожній – режисер, сценарист, журналіст, оператор, продюсер, звукорежисер. За підсумками оцінок викладачів, а також голосування глядачів на сайті телеканалу "Інтер" були визначені кращі роботи 2015-2016 навчального року.

Привітати випускників прийшли телеведучі "Інтера": Андрій Доманський, Жанна Тихонова, Андрій Данилевич, Роман Кадемін. Андрій Доманський заради ювілейного випуску "Інтершколи" навіть відлучився від важливого сімейного події. "У мене зараз дружина народжує, – зізнався зі сцени телеведучий. – Я кажу їй: потерпи ще трохи, будь ласка. Тому що я теж йду приймати пологи: в "Інтершколі" будуть народжуватися нові таланти".

Три роки тому телеканал "Інтер" і "Інтершкола" розширили свій діалог з молодими талантами. У 2013 році був заснований фестиваль молодіжних телепроектів "ІнтерФільмФест". Мета фестивалю – підтримати талановитих людей, запалити нові зірки, знайти нові ідеї форматів, а також залучити до співпраці з Inter Media Group молодих телевізійників і кінематографістів. У цьому році серед усіх надісланих на фестиваль робіт професійне журі відібрало 12, які і увійшли в шорт-лист. А серед їх авторів були визначені лауреати третього "ІнтерФільмФеста".

Більш докладно про "Інтершколу", про досягнення медіаосвітньої програми, її випускників та плани на майбутнє – в унікальному документальному проекті "Інтершкола. 10 років", який вийде в ефірі "Інтера" 1 липня о 23:30.

Крім того, найкращі дипломні роботи випускників "Інтершколи" 2015-2016 навчального року та фільми лауреатів "ІнтерФільмФеста" буде показано в ефірі телеканалів "Інтер" та НТН. А зараз з кращими роботами "інтершколярів" та переможців фестивалю можна ознайомитися на сайті "Інтера".

Традиційно навчальний рік в "Інтершколі" завершився гімном медіаосвітньої програми і ударом кінохлопавки. Цього разу символічний хлопок зробила 10-річна Єва – випускниця курсу "Телемалятко" і ровесниця "Інтершколи".

Ну що ж, у добру путь, дорогі випускники! Успіхів вам і удачі!

До речі, вже відкрито прийом робіт для участі у фестивалі "ІнтерФільмФест-2017" і почався набір слухачів "Інтершколи" на новий навчальний рік.