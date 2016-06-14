Названо кращі дипломні роботи 10-го випуску "Інтершколи"

В медіаосвітній програмі "Інтершкола" підвели підсумки ювілейного, 10-го навчального року. 13 червня на кіностудії ім. Довженка відбулася урочиста церемонія, де були названі кращі випускники і кращі дипломні проекти.

Цього року "інтершколярі" представили на суд журі дев'ять дипломних робіт. Широта жанрової палітри вражає – тут і соціальна реклама, і кулінарне шоу, і фільм-фентезі, і детективний серіал...

За підсумками оцінок викладачів, а також голосування глядачів на сайті телеканалу "Інтер", були визначені три кращі роботи 2015-2016 навчального року.

Кращою випускною роботою програми "Інтершкола" визнаний детективний серіал "Савант" (режисер – Денис Соболєв, сценарист – Олександра Вітязєва, оператор – Тетяна Соколова і Данила Луговий, продюсер – Наталя Ходаківська).

Друге місце посів кулінарний проект "Готуємо родиною". Окремими призами журі були відзначені продюсер Анастасія Мельничук та звукорежисер Віктор Жаркий.

На третьому місці опинився цикл інформаційно-розважальних репортажів "Фермачі". Ця робота принесла і кілька індивідуальних нагород своїм творцям – режисерові Олені Ніжинській та оператору Гордію Дорофєєву.

Крім того, кращою журналістською роботою був визнаний телевізійний сюжет Дар'ї Чулакової.

А нагороду в номінації "Краща робота режисера монтажу" отримав Владислав Зуєв - за анонс до проекту "По крові".

Кращі дипломні роботи випускників "Інтершколи" 2015-2016 навчального року телеглядачі зможуть побачити в ефірі телеканалу "Інтер" в ніч з 24 на 25 червня. Дві випускні роботи – "Фермачі" та проект "25 років Незалежності України" – в червні покажуть у програмі "Ранок з "Інтером". Детектив "Савант" вийде на телеканалі НТН 26 червня о 13:00. Ще одна випускна робота "інтершколярів" – соціальний ролик "Я чекаю тебе, мамо" стартує в ефірі НТН вже 14 червня.