"ІнтерФільмФест-2016" назвав лауреатів

13 червня на кіностудії ім. Довженка відбулася урочиста церемонія нагородження переможців третього Молодіжного фестивалю телевізійних проектів "ІнтерФільмФест".

Серед усіх надісланих на фестиваль робіт професійне журі відібрало 12, які і увійшли в шорт-лист. А серед їх авторів були визначені лауреати третього "ІнтерФільмФеста".

Активну участь у виборі переможців брали глядачі, які голосували за роботи на сайті телеканалу "Інтер". За підсумками онлайн-оцінок приз глядацьких симпатій отримав фільм "Садівники" (режисер – Марія Дергачова).

Цього року журі як ніколи було складно визначитися із категорією, у якій представлені роботи учасників. "Киноблок" і "Телеблок" – традиційні номінації фестивалю – стали, по суті, умовним критерієм. Адже більшість робіт однаково цікаво дивитися і на телеекрані, і в кінотеатрі. Як, наприклад, фільм "Рушковський. Людина поза часом". Автор ідеї та сценарист Олександра Витязєва, режисер Денис Соболєв, звукорежисер Віталій Леєр, продюсер Наталія Ходаковська також стали лауреатами фестивалю.

Гран-прі фестивалю 2016 року отримав фільм "Неллі і я" (сценарист і режисер – Альберт Морозов).

Спеціальну нагороду отримав наймолодший і найбільш наполегливий учасник "ІнтерФільмФеста" – Антон Яковенко з Черкас. Свою першу роботу для фестивалю він зняв у 14 років на мобільний телефон. Два роки поспіль він ставав лауреатом "ІнтерФільмФеста". Цього року його фільм "Дурман" потрапив у шорт-лист. Члени журі відзначили, що у Антона є талант, але не завжди вистачає професіоналізму, і щоб це виправити, вирішили подарувати йому сертифікат на безкоштовне навчання в "Інтершколі" - за обраною ним спеціальністю.

"Хочу сказати величезне спасибі за такий чудовий приз, який дає мені впевненість у тому, що мрії збуваються, – сказав на церемонії нагородження Антон Яковенко. – Я тільки закінчив школу. У мене починається нове життя. І я щиро радий, що моя нова життя починається з такої прекрасної школи, як "Інтершкола".