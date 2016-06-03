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Дипломні роботи "Інтершколи" опубліковані на сайті inter.ua. Дивіться і оцінюйте!

Дипломні роботи "Інтершколи" опубліковані на сайті inter.ua. Дивіться і оцінюйте!

3 червня 2016 | 18:30

3 червня слухачі програми "Інтершкола" - 2015/2016 захистили свої дипломні проекти. Тепер слово за глядачами – всі роботи вже доступні для перегляду на сайті inter.ua:

Над дипломними проектами працювали повноцінні творчі групи, у кожній - режисер, сценарист, журналіст, продюсер, звукорежисер. Адже "Інтершкола" дає можливість не тільки стати асом у своїй спеціалізації, але й навчає бути частиною команди. 13 червня на урочистому вечорі назвуть кращих серед випускників 2015/2016, але є одна важлива номінація, доля якої залежить від ваших відгуків, шановні глядачі. Дивіться роботи, ставте оцінки у вигляді зірочок біля проекту, діліться враженнями з друзями в соціальних мережах.

Підсумки глядацької активності в інтернеті будуть підведені 9 червня о 18:00.

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schweja 14.06.2016, 06:27 відповісти
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