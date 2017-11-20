"Время строить" на "Интере": звезды идут на помощь!

2 декабря в 20:30 на "Интере" стартует масштабное реалити-шоу "Время строить", главная задача которого – не развлекать, а помогать людям. Грандиозный проект объединил тысячи неравнодушных людей со всей Украины. Участие в программе приняли даже топовые украинские звезды. Зрители еще не видели своих кумиров в таком образе!

Лидер проекта "Время строить" Оксана Марченко лично приглашала звездных помощников – Веру Брежневу, Ани Лорак, Ирину Билык, Потапа, футболиста Андрея Пятова, шеф-повара программы "Готовим вместе" Андрея Дромова, дизайнера Екатерину Шаховскую, богатыря Василия Вирастюка.

"Все, к кому я обратилась, тут же с готовностью откликнулись и поддержали наш проект. Мы объединили усилия, чтобы делать добро и позаботиться о ближнем", – рассказала Оксана Марченко.

Оксана не случайно позвала на помощь именно этих звезд. Каждый из них в прошлом пережил собственную трагедию или его судьба перекликалась с историей героев проекта. Эти люди не только знают, насколько нужна и важна поддержка в трудную минуту. Они готовы сами помогать. Неудивительно, что звездный десант сразу же активно включился в строительный и творческий процесс.

Вера Брежнева, например, поработала маляром. Певица призналась, что с детства умеет все: красить, белить, чинить. "Время строить" – это проект мечты, таких больше нет в Украине, – считает Вера. – Я с радостью согласилась участвовать, потому что знаю: новый дом станет символом новой жизни для наших героев. Желаю, чтобы эта жизнь принесла счастье семье, чтобы в новом доме царили добро, мир и любовь".

Ани Лорак впервые в жизни укладывала кирпичи и пилила доски. "Я с 15 лет сама зарабатываю, – призналась певица. – Мой девиз: если можешь что-то сделать – сделай! У меня есть возможность помочь, и я это с удовольствием делаю".

Ирина Билык специально для проекта научилась делать глиняные горшки на гончарном круге. "Это маленькая победа над собой – отложить свои звездные дела и прикоснуться к народному творчеству, – делится впечатлениями Ирина Билык. – Теперь эти горшки украсят кухню, где будет обедать и радоваться новой жизни вся семья".

Екатерина Шаховская с радостью откликнулась на помощь и подготовила чудесные сюрпризы для героев. "Во всех семьях в нашем проекте – много детей, – говорит Оксана Марченко. – Катя тоже мама четырех детей и знает, как их всех уложить, накормить, обуть и одеть..."

Когда на строительной площадке появился Василий Вирастюк, работа закипела с удвоенной силой. "Я вроде никому кулак не показывал, но все и так поняли, что расслабляться не стоит", – смеется богатырь. Для Василия и его подручных-байкеров нашлась особая работа – корчевать пни. Никто другой не справился бы с этим.

А представьте себе обстоятельства, которые заставили бы известного продюсера и шоумена белить бордюры? Потап это делал с удовольствием! "Когда я оказался на площадке, то попал в мир людей, которые помогают другим справиться с бедой, – говорит артист.– Тут все работают как один, все влюблены в свое дело. И ощущение того, что ты делаешь очень хорошее дело, не покидало ни на секунду".

Какие сюрпризы подготовили звезды героям реалити-шоу и чему научились сами на площадке проекта "Время строить"? Какие уроки они извлекли? Смотрите на телеканале "Интер" со 2 декабря по субботам в 20:30.

"Хочется, чтобы все люди видели, что наши звезды готовы быть частью больших добрых дел, – говорит о работе звездных помощников Оксана Марченко. – У них есть внутренняя потребность помогать, делать добро. Это так по-человечески…"



Новый промо-ролик "Время строить" – https://youtu.be/hfFYuY2hlkA



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