Сегодня в "Касается каждого" – о подростковой "дуэли без правил"

17 ноября в 18:00 на телеканале "Интер" смотрите специальный выпуск программы "Касается каждого" – "Мода на жестокость".

В начале ноября в закрытых подростковых группах в соцсетях появилось шокирующее видео драки школьниц из города Каховка Херсонской области. Девочки-подростки устроили дуэль без правил, причем заранее пригласили на нее зрителей. История могла бы не получить огласки, но эти кадры увидели родители и опубликовали в Интернете, чтобы подобное не повторилось.

Всего полгода назад в студии "Касается каждого" обсуждали другую жестокую драку – групповое избиение подростками школьницы из Чернигова. Но почему та история не стала уроком для других несовершеннолетних?

"Если виновные в преступлении не наказаны, оно обязательно повторится, – говорит ведущий программы "Касается каждого" Андрей Данилевич. – Прошло полгода - и мы видим, что школьники продолжают с особой жестокостью выяснять между собой отношения, зачастую не задумываясь о том, к каким последствиям это может привести. На мой взгляд, эта программа очень важна для родителей: я уверен, что правильный и своевременный разговор с ребенком в семье может уберечь от подобных поступков".

В студию "Касается каждого" придут родители обеих девочек и их одноклассников, кандидаты психологических наук, известные юристы и лучшие педагоги страны. Вместе они постараются разобраться: почему жестокость входит в моду у детей? Возможно, кому-то выгодно сталкивать школьников перед толпой зрителей? К чему приводит отсутствие родительского контроля за тем, как и с кем общается их ребенок в соцсетях?



Почему дети готовы калечить друг друга на потеху толпе? Что нужно сделать, чтобы подобное не повторялось? Не пропустите! Сегодня, 17 ноября, в 18:00 выпуск ток-шоу "Касается каждого" – "Мода на жестокость".



