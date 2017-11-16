Ток-шоу "Касается каждого" – еще один рекорд

Вчера, 15 ноября, выпуск "Касается каждого" под названием "Заграница-разлучница" собрал максимальную за более чем два года долю по массовой всеукраинской аудитории 18+ – 20,2%. Продукт стал безоговорочным лидером своего слота не только среди зрителей 18+ в Украине, но и по коммерчески привлекательной аудитории 18-54 в крупных городах. Программу "Касается каждого" посмотрели 4,8 млн человек в Украине.

Выпуск "Заграница-разлучница" был посвящен истории супругов Пынзарь. Отправляясь на заработки за границу, Валентин и Светлана надеялись не только решить финансовые проблемы, но и укрепить семейные отношения. Получилось наоборот. Из Польши Валентин вернулся без денег, без жены и, как оказалось, без сына. Женщина забрала их общего ребенка и спрятала его у своих родственников, а сама уехала за границу. Впервые за многие месяцы супруги встретились в студии "Касается каждого", чтобы договориться о дальнейшей судьбе своего сына. В этой программе затронута очень актуальная на сегодняшний день тема "заробитчан". Эксперты и гости ток-шоу обсудили проблемы взаимоотношений в семье, где папа и мама отправляются в поисках лучшей доли в другую страну и оставляют детей на родственников. Что для ребенка важнее – финансовое благополучие или чтобы родители были рядом?

ТОП-5 каналов 15 ноября 2017 года в слоте "Касается каждого" (18:06:06-19:03:38)

(доля 18+ (Украина)/18-54 (50+) отсортировано по 18+ (Украина))

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина), 4+ (Украина) и 18-54 (50+). Данные рассчитаны для суток и слота события за 15.11.2017 (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и rch# (для 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК



