"Тот, кто не спит": закончились съемки нового сериала для телеканала "Интер"

Продакшн-студия Accel Time Production завершила съемки нового сериала "Тот, кто не спит" для телеканала "Интер". Создатели успешных мелодрам "Верни мою любовь" и "Ради любви я все смогу" в этот раз сняли картину в новаторском для украинского ТВ жанре. "Тот, кто не спит" – детектив с элементами научной фантастики, хотя без любовных линий в картине тоже не обойдется.

В центре сюжета нового сериала – экстравагантная, довольно разношерстная, но сплоченная команда частных детективов. Они берутся за необычные дела, которые не в силах расследовать официальные структуры. Порой их расследования открывают весьма неожиданные тайны, за которыми кроются не только преступления. Этих детективов сложно удивить, ведь они и сами не совсем обычны - с точки зрения рядового обывателя.

Один из главных героев в команде детективов – Фил, который никогда не спит и совершенно не помнит своего прошлого. Зато он намного лучше других видит и понимает реальность. Его играет известный актер Кирилл Дыцевич ("Ради любви я все смогу", "Запретная любовь"). Также в главных ролях – Олег Савкин, Олеся Фаттахова, Александр Яцко, Ирина Мельник, Федор Гуринец.

Режиссер Евгений Баранов признается, что в работе над этой картиной столкнулся с массой открытий. "Сериал уникален яркостью и самобытностью истории, – рассказывает он. – Такого рода драматургического материала за последнее время в нашем телепространстве я не встречал. В сюжете сплетены несколько жанров: и детектив, и фантастика, и драма. В каждой серии детективы расследуют какое-то запутанное дело. Но истории некоторых персонажей проходят через весь сериал и пересекаются не только на бытовом уровне, но и на метафизическом".

Съемки сериала проходили в Киеве и длились 9 месяцев. Основное действие картины разворачивается в суперсовременном офисе детективного агентства, оснащенном всевозможными техническими новинками. Его "построили" в съемочном павильоне на Подоле, где также разместились другие локации: квартиры главных героев, ресторан, больница, полицейский участок. Киношникам пришлось почувствовать себя настоящими изобретателями: для съемок картины они придумали и создали десятки фантастических устройств и необычных аппаратов.

"Тот, кто не спит" – детектив с элементами научной фантастики. Но создатели подчеркивают, что в сюжете использовано много реальных фактов, в которые сложно поверить. "В нашем мире столько фантастики, что иногда диву даешься, почему мы ее не замечаем? – Говорит автор сценария Андрей Соколовский. – Когда мы с продюсером задумывали эту историю, решили: почему бы не обратить внимание зрителя на те удивительные моменты, которые окружают нас и с которыми мы так свыклись, что перестали им удивляться?"

Как полагается в детективе, в сериале "Тот, кто не спит" много экшена: перестрелок, погонь, драк, аварий. Многие трюки актеры выполняли самостоятельно. Некоторые на съемках даже побороли собственные фобии. Например, Федор Гуринец, который играет самого молодого сотрудника детективного агентства – Мурика, несмотря на боязнь высоты, сам взобрался на 150-метровую вышку. Актерам сериала также пришлось совершенствоваться в обращении с холодным и огнестрельным оружием, а еще осваивать иностранные языки, среди которых – иврит и японский. Один из важных действующих персонажей в сериале – енот! Этот непоседливый и деловитый зверек живет в офисе агентства. Он член команды детективов, ее талисман. Таковым за время съемок енот стал и для всей съемочной группы сериала.



"Тот, кто не спит" – главная сериальная премьера сезона на телеканале "Интер" – появится в эфире уже в декабре. Не пропустите!



Видеоанонс – https://youtu.be/gRJLJOyfxWE