Новый рекорд ток-шоу "Касается каждого"

В пятницу, 10 ноября, социальное ток-шоу "Касается каждого" снова установило рекорд. Выпуск "Живой товар", в котором речь шла о попытке молодой женщины продать собственного ребенка, стал самым рейтинговым событием дня на украинском телевидении среди массовой всеукраинской аудитории 18+. Доля программы составила 19,6%.



Полиция задержала 22-летнюю Майю Скобельскую в конце октября прямо во время попытки получить деньги за 2-летнего сына. Женщина уверяет, что решилась на отчаянный поступок, потому что не видела другого способа решить свои финансовые проблемы. Как получилось, что мальчик стал живым товаром? Почему подруга не поверила словам молодой мамы, которая поделилась с ней этим шокирующим планом? В студию "Касается каждого" пришли отец и бабушка ребенка. Гости и эксперты программы говорили о том, что на самом деле подтолкнуло молодую маму продать сына: отчаяние или все-таки жажда наживы?

3 наиболее рейтинговых телепродукта 10 ноября 2017 года по аудитории 18+ (Украина)

Продукт Канал Начало Окончание 18+ (Украина) rat% shr% 1 Касается каждого Интер 18:04 20:00 7,9 19,6 2 ТСН 1+1 19:29 20:17 7,0 16,1 3 Лига смеха 1+1 20:17 22:21 5,5 12,9

Выпуск ток-шоу "Касается каждого" уже в который раз стал безоговорочным лидером своего слота. Программу "Живой товар" посмотрели около 6,3 млн человек в Украине.

ТОП-5 каналов 10 ноября 2017 года в слоте "Касается каждого" (18:04:37-20:00:00)

(доля 18+, Украина)





Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина) и 4+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и слота события за 10.11.2017. Данные предоставлены по показателям rat%, shr% и rch# (для 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК http://tampanel.com.ua/ru/about/glossary/

