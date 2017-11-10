Театральная мастерская Николая Рушковского приглашает на спектакль "SOS! Спасите наши души!" по пьесе Константина Симонова

Когда поступок одного человека может решить судьбу мира...

28 ноября, в день рождения знаменитого писателя Константина Симонова, Театральная мастерская Николая Рушковского приглашает на спецпоказ спектакля "SOS! Спасите наши души" по пьесе Симонова "Четвертый". Мероприятие пройдет при информационной поддержке телеканала "Интер". Режиссер спектакля - народный артист Украины Николай Рушковский.

Главный герой драмы сталкивается с тяжелым нравственным выбором - будущее человечества или его личное благополучие, а, возможно, и жизнь... События происходят в разгар холодной войны. Преуспевающий американский журналист перед поездкой в Европу узнает о готовящейся провокации американской авиаразведки. Фактически речь идет о неминуемо грядущем военном конфликте между СССР и США. Перед героем встает дилемма: сделать заявление, обнародовав известные ему детали, лишившись при этом всех жизненных благ, либо промолчать...

28 ноября, 19.00. Адрес: улица Большая Житомирская, 4, Библиотека искусств

Билеты по телефону: 093 633 52 62