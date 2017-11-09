Оксана Марченко: "Наше время пришло - время строить!"

Уже в декабре на телеканале "Интер" состоится премьера самого ожидаемого телепроекта этого года - масштабного реалити-шоу "Время строить". Украинские телезрители увидят истории четырех семей, жизнь которых совершила оборот на 180 градусов и в кратчайшие сроки изменилась к лучшему.

Идея съемки этого проекта принадлежит Оксане Марченко. Она мечтала о нем, как только увидела оригинальную версию программы Extreme Makeover: Home Edition, выходившую 9 сезонов на американском канале ABC.

"С руководителем Inter Media Group Анной Безлюдной мы знакомы больше 25 лет, - говорит Оксана. - И когда я рассказала об этом проекте и о том, что давно о нем мечтаю, Аня ответила: "Мне тоже нравится идея. Давай попробуем". С этого разговора всё и началось. Мой муж тоже поддержал меня, потому что он знал об этой моей мечте. Мне даже сложно говорить об этом реалити-шоу как о проекте, потому что для меня это – уже часть моей жизни. И я не представляю, что на украинском телевидении может быть выше этого проекта по уровню и масштабу".

В проекте "Время строить" зрители увидят Оксану совершенно другой. Это будет не только уверенная в себе красавица с обложек глянцевых журналов, но и человек, неравнодушный к беде других, способный разделить чужую боль, женщина, которая сама прожила трудные моменты в общении с детьми и понимает другую маму, искренне сопереживает ей, жена, которая знает, что такое поддерживать мужа при любых обстоятельствах. Мы увидим не светскую львицу, а целеустремленного лидера, способного собрать сильную команду и добиться нужного результата.

Помимо съемочной группы "Интера" и добровольных помощников, в команду проекта Оксана пригласила профессионального архитектора Андрея Богомолова и дизайнера интерьеров Светлану Сабри.

Андрей Богомолов - архитектор-дизайнер, член Национального союза дизайнеров Украины, победитель разнообразных профессиональных конкурсов, один из немногих специалистов, для которых творчество – не абстрактное понятие, а смысл жизни. Светлана Сабри, талантливый дизайнер-декоратор и бизнес-леди, совладелица сети магазинов декора, человек, для которого семейные ценности – основа основ и в жизни, и в бизнесе.

Оксана сразу предупредила и соведущих, и команду проекта: она будет лично вникать во все нюансы, вплоть до обсуждения декора и выбора строительных материалов. Ведь она познакомилась с историей каждой семьи, узнала об их вкусах и предпочтениях, о мечтах и надеждах. Впрочем, как признается сама Оксана, ее решительность поначалу держалась исключительно на силе воли и понимании: отступать нельзя.

"Несколько ночей перед первым съемочным днем я практически не спала, – призналась лидер команды проекта «Время строить». - У меня появились сомнения: а смогу ли я понести то, что на себя взвалила? Это ведь не журналистика, не кино, не театр, это - настоящие истории, настоящие люди и настоящее горе, которое они пережили..."

Главная задача, которую ставят перед собой и Оксана Марченко, и вся команда реалити-шоу "Время строить", - чтобы мечты героев проекта об уютном доме реализовались по максимуму. И чтобы общество стало более чутким по отношению к тем, у кого случилась беда. Чтобы люди понимали: помогать – это нормально. И когда тебе кто-то помогает – это тоже нормально. Так должно быть. Это правильно. Оксана признается, что приступала к проекту с трепетом, потому что осознавала: ответственность слишком высока. Подобный проект может стать главным в телевизионной карьере и изменить жизнь не только героев.

"Я чувствую, что "Время строить" меня очень сильно изменит, - сказала Оксана Марченко в первый съемочный день. - Мне кажется, я снимаю этот проект долгие годы - в своей голове. Я не могу это объяснить, но на съемочной площадке "Время строить" я как дома. За годы, пока я вынашивала этот проект, мечтала о нем, строительство и архитектура стали моей второй профессией. Я очень много делаю в этом направлении. Телевидение и строительство - невероятный коктейль. И раз сегодня это воплотилось и продолжилось в том, что я делаю, значит, так нужно, это не случайно".

Не пропустите! Совсем скоро Оксана Марченко и команда самого масштабного реалити-шоу "Время строить" будут трогательно, искренне и по-настоящему воплощать мечты тех, кто уже давно перестал ждать помощи и верить в чудо – на телеканале "Интер" уже в декабре!

Промо-ролик "Время строить"

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