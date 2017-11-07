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Детективный цикл "Вещдок" – 1 год в эфире!

Детективный цикл "Вещдок" – 1 год в эфире!

7 ноября 2017 | 17:51

7 ноября 2017 года отмечает свою первую годовщину детективный цикл "Вещдок" – один из самых успешных телепроектов собственного производства канала "Интер". Появившись в эфире прошлой осенью, программа стала открытием телесезона и самой успешной премьерной линейкой 2016 года. Но самое главное – проект завоевал внимание телезрителей: миллионы украинцев с интересом следят за расследованиями криминальных загадок прошлого.

Истории, рассказанные в "Вещдоке", основаны на реальных событиях и детально воссозданы творческой командой. Проект – не просто детектив. Это еще и исследование, изучение прошлого. Преступления и расследования тесно переплетены с предметами и событиями тех времен. Зритель, наблюдая за ходом следствия, получает интересную историческую информацию. Когда и почему приняли решение  вскрыть гробницу Тамерлана? Почему церемониальных стражей лондонского Тауэра называют бифитерами? Когда в СССР появились первые скейтборды и сколько в середине семидесятых стоил полиэтиленовый пакет с рекламой? Эта любопытная информация не является секретной, но в "Вещдоке" она вплетена в общий клубок увлекательной детективной истории и воспринимается по-новому, в привязке к конкретному временному периоду.

Ведущий проекта – актер Артем Позняк – признается, что работа в "Вещдоке" открыла для него новые возможности и подарила уникальный опыт: "В этом проекте собралась очень талантливая команда! Поэтому от сезона к сезону наши истории становятся все интереснее, а сюжеты – более закрученными. "Вещдок" способствует и моему творческому росту".

 За этот год творческая команда проекта настолько сработалась и сдружилась, что считает себя большой телесемьей. Еще бы! За плечами – сотни томов архивной документации, многочасовые съемки в любое время суток, огромное количество локаций, километры дорог и тысячи лиц.

"Мы гордимся тем, что, приложив общие усилия, смогли создать налаженную работу большого механизма под названием "Вещдок", – говорит шеф-редактор проекта Олег Гершкович. – Проект стал школой для всех, кто над ним работает. Часть команды запустила еще один перспективный проект – цикл психологических мелодрам "Жизнь на грани", который стартовал уже этой осенью, 17 октября".

Поздравляем творческую команду документального цикла "Вещдок" с первой годовщиной и желаем проекту долгой телевизионной жизни и преданных телезрителей!

Интересные цифры и факты о проекте:
 

  • За год на телеканале "Интер" выпущено 145 эпизодов детективного цикла "Вещдок".
  • В среднем каждый выпуск программы видели более 2 млн человек. Больше всего внимание зрителей привлекли эпизоды:
  • "По следу отравителя" – история расследования убийства ведущего инженера конструкторского бюро, работающего над сверхсекретным проектом первого в СССР боевого космического корабля.
  • Дела семейные" – расследование убийства 26-летней девушки, которая погибла при загадочных обстоятельствах: на ее теле не было следов насильственной смерти.
  • "Вечерний пассажир" – история о поиске убийцы инструктора областного комитета партии, который накануне смерти принимал участие в торжественном запуске нового цеха в городе.
  •  Чтобы правдоподобно воссоздать в эфире события 40-х-80-х годов прошлого столетия, создатели программы отсмотрели более 200 часов хроники.
  •  За год в проекте "Вещдок" было задействовано 5300 персонажей и актеров массовых сцен.
  •  Ради одной из сцен в эпизоде "Крымская пленница" художникам-постановщикам пришлось высадить на клумбу 150 цветочных кустов, которые образовывали слово "СОС".
  • Помимо профессиональных актеров, шанс сняться в "Вещдоке" есть даже у обычных телезрителей. Поклонники проекта имеют уникальную возможность посетить съемочную площадку программы, познакомиться с ведущим и даже сняться в эпизодической роли. Для этого нужно выкупить специальный лот проекта  на сайте благотворительного онлайн-аукциона "Интер – детям".
  • Промо-ролик "Вещдока" собрал уже 9 престижных наград международных и национальных фестивалей. Среди них – две золотые награды на главном всемирном конкурсе телевизионного промо, маркетинга и дизайна – PromaxBDA Global Excellence, "серебро" на фестивале Clio Entertainment в Лос-Анджелесе, "золото" на Международном Балтийском фестивале рекламы Golden Hammer, второе место в категории Creative.Film и третье место в категории Creative.Online на Международном фестивале рекламы "Белый квадрат" в Беларуси, "бронза" на Киевском международном фестивале рекламы, "золото" в категории A. Film & Radio на национальном конкурсе создателей рекламы ADC*UA Awards Клуба арт-директоров Украины, а также "серебро" на конкурсе KAKADU Awards.
  • Для съемок некоторых сцен съемочная группа "Вещдока" использовала манекен, который "играл" роль трупа. Телевизионщики так привыкли к безмолвному артисту, что даже придумали ему имя: ласково называли его Валера. Работа у Валеры была опасной: он 3 раза падал с крыши, 4 раза тонул, 1 раз горел и в итоге был забетонирован, немного не дождавшись годовщины "Вещдока".

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