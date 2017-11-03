Промо-ролик "Вещдока" получил "серебро" на престижном фестивале Clio Entertainment

Промо-ролик детективного цикла "Вещдок" получил серебряную награду в категории "Съемочный ролик" на престижном международном фестивале кино-, теле- и игрового маркетинга Clio Entertainment. Победители конкурса были оглашены 2 ноября в Лос-Анджелесе. Работа промо-дирекции телеканала "Интер" в своей номинации соревновалась с лучшими промо-роликами HBO, Netflix, Universal, Fox, CNN, National Geographic, Paramount. Жюри конкурса, в состав которого входили маркетологи из Showtime, Paramount Pictures, Disney Studios и других известных компаний, высоко оценили работу креативной команды "Интера", отдав им почетное второе место.

"Серебро" на Clio Entertainment в Лос-Анджелесе еще раз доказало, что наш "Вещдок" – это вещь! – оперативно поделился радостью на своей странице в Facebook промо-директор телеканала "Интер" Алексей Пасичник. – В компании HBO и National Geographic чувствуем себя уверенно. Спасибо всем причастным".

Промо-ролик "Вещдока" уже отмечен наградами многих международных и национальных фестивалей. Получил две золотые награды на главном всемирном конкурсе телевизионного промо, маркетинга и дизайна – PromaxBDA Global Excellence. Завоевал "золото" на Международном Балтийском фестивале рекламы Golden Hammer. На Международном фестивале рекламы "Белый квадрат" в Беларуси – занял второе место в категории Creative.Film и третье место в категории Creative.Online. Получил "бронзу" на Киевском международном фестивале рекламы. А также недавно удостоился еще двух наград на национальных профессиональных конкурсах: "серебра" KAKADU Awards и "золота" в категории "A. Film & Radio" на национальном конкурсе создателей рекламы ADC*UA Awards Клуба арт-директоров Украины.

Промо-ролик "Вещдока" – https://www.youtube.com/watch?v=6OrMXkNQMAM





