В "Жди меня. Украина" оживут истории военных лет

В понедельник, 6 ноября, в День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, в 16:10 в эфире телеканала "Интер" выйдет специальный выпуск программы "Жди меня. Украина". Время оккупации Киева – один из самых страшных периодов в жизни города. Это 778 дней страха, голода, расстрелов… В студии проекта вспомнят тех, благодаря кому Киев, а позже – и вся страна вернулись к мирной жизни. И, конечно же, в этом выпуске будут уникальные встречи.

В мае этого года в поселке Гатное состоялось перезахоронение останков 110 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они – из числа тех, чьи родственники когда-то получили сообщение "пропал без вести". Их родные не знали, как погибли и где похоронены отцы, братья, сыновья. Рядом с одним из погибших был найден его фотоаппарат. Поисковая организация "Днепр-Украина" передала его телеканалу "Интер". Фамилия и имя владельца были установлены, но вот найти оставшихся в живых родственников поисковики не смогли.

В начале сентября в программе "Жди меня. Украина" главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин обратился ко всем, кто может знать о местонахождении родственников военного корреспондента Левченко Григория Пантелеевича, 1906-го года рождения.

Благодаря усилиям многонациональной команды программы, благодаря неравнодушию телезрителей родственники Григория Левченко нашлись. До этого они ничего не знали о судьбе своего близкого человека, кроме того, что молодой фотограф ушел на фронт и не вернулся. В студию "Жди меня. Украина" приехала внучка Григория Пантелеевича – Наталья Викторовна – вместе с мамой, дочерью и внуком. Наталья Викторовна со слезами на глазах приняла фотоаппарат своего деда из рук главного редактора телеканала "Интер".

"Это очень трогательный для нас всех момент, – обратился к родным военного фотографа Антон Никитин. – Мы уже привыкли к этому фотоаппарату. Он лежал в кабинете руководителя Inter Media Group Анны Безлюдной. Мы все верили, что наступит тот момент, когда мы сможем отдать его в руки родственников, в руки тех людей, которые когда-то потеряли своего деда. Для меня это не чужая история. Возможно, мой дед воевал где-то плечом к плечу с вашим дедом. В тех боях он попал в плен, дожил до 1944 года. Умер в лагере уничтожения СС Флоссенбюрг. И тоже свое последнее письмо домой прислал в августе 1941 года. Я вам отдаю эту дорогую для вас вещь, дорогую для нас вещь, которую мы бережно хранили. Каждому, кто воевал в той страшной войне, мы обязаны сегодня своей жизнью. Мы обязаны хранить их память, мы обязаны понимать, что у нас очень много общего. Это общее скреплено кровью людей, погибших в 1941-45 годах. Тех, кто завоевал для нас победу и кто завоевал для нас этот мир".

Программа "Жди меня. Украина" в который раз доказывает, что вера, терпение и настойчивость творят чудеса. Что вместе можно совершить невероятное, по крупицам восстановив историю человека, семьи, страны. Без прошлого – нет будущего, и очень важно помнить об этом!

Трогательную историю семьи Григория Пантелеевича Левченко смотрите в понедельник, 6 ноября, в 16:10 на телеканале "Интер" – в специальном выпуске программы "Жди меня. Украина".





