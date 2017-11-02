Социальное ток-шоу "Касается каждого" установило новый рекорд!

Вчера, в среду, 1 ноября, социальное ток-шоу "Касается каждого" снова установило рекорд. Выпуск "На свалке жизни" собрал максимальную за 2 года долю по массовой всеукраинской аудитории 18+. Эта программа рассказывает шокирующую историю Евы Кунак, которая на склоне лет оказалась на помойке: родные дети бросили ее на мусорной свалке после того, как она заболела и ослепла.

64-летнюю Еву Кунак из Мукачево нашли под мусорными баками на городском рынке местные дворники. Слепая пенсионерка, мама пятерых детей, оказалась здесь около года назад. До этого она жила со своей 37-летней дочерью Натальей, ее мужем и семью внуками. После того, как Ева Михайловна заболела и ослепла, в многодетной семье начались конфликты. Однажды зять посадил тещу в машину и вывез на свалку. Журналисты "Касается каждого" разыскали семью Евы Кунак. Ее дети пришли в студию "Касается каждого", чтобы рассказать, как и почему их самый родной человек оказался на помойке.

История этой женщины не оставила равнодушными телезрителей "Интера". Программу "На свалке жизни" посмотрели более 4,7 млн человек. Доля выпуска среди зрителей 18+ в Украине составила 20,1%. Социальное ток-шоу "Касается каждого" уже в который раз стало безоговорочным лидером своего слота.

ТОП-5 каналов 1 ноября 2017 года в слоте "Касается каждого" (18:05:02-19:02:31) (доля 18+, Украина)

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина) и 4+ (Украина). Данные рассчитаны для суток и слота события за 01.11.2017 (данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и rch# (для 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК