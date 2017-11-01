Премьера: телезрители "Интера" увидят "Линию света"

В понедельник, 6 ноября, в 20:40 на телеканале "Интер" стартует 12-серийная мелодрама "Линия света". Телезрителей ждет запутанная киноистория о семье 18-летней девушки, которая пытается вырваться из секты, преодолевая многочисленные препятствия на своем пути. В главных ролях – Рина Гришина, Александр Яцко и Римма Зюбина. Также в сериале снялись Марк Дробот, Надежда Маркина, Сергей Деревянко, Анастасия Панина, Юлия Галкина, Мария Баева, Виталина Библив, Наталия Васько. Режиссер – Сергей Крутин, известный по работе над сериалами "До свидания, мальчики", "Вышибала", "Муж по вызову".

По сюжету сериала в уединенном поселении обосновалась религиозная община, которая исповедует полный отказ от всех благ цивилизации. Только такая жизнь – истинная, а их вера – самая правильная, считают члены общины. Но кто диктует правила: гений или злодей?

Лидера секты играет популярный актер Александр Яцко, который известен по ролям в фильмах "Закрытая школа", "Тест на беременность", "Охотник". Светлейший является главным религиозным вдохновителем в своей общине и не зря носит такое имя. Он искренне верит в то, что проповедует. Но, прикрываясь безграничной верой, Светлейший совершает преступления. Находя правильный подход к каждому члену секты, харизматичный лидер использует людей в своих личных целях. Он не остановится ни перед чем, чтобы все повиновались только его воле и исполняли только его желания.

Одну из жен лидера секты – Верочку – играет известная украинская актриса Римма Зюбина. "Уязвимые люди попадают под влияние шарлатанов, которые под маской религиозности заманивают, уничтожают финансово, морально подавляют, обманывают, – рассказывает о сериале актриса. – Но человек имеет право сам выбирать для себя веру, отношения, место жительства, и это называется – свобода. Моя героиня очень самоотверженна и фанатична в своей вере. Верочка абсолютно уверена в святости Светлейшего. Не может допустить даже мысли о том, что он не такой человек, за которого себя выдает. Она – это добро, свет, но из-за ревности и желания быть для Светлейшего единственной совершает поступки, в которых потом раскаивается".

Имея трех жен, лидер секты влюбляется в главную героиню Варю, которую играет актриса Рина Гришина ("Кухня", "Береговая охрана"). Но у Вари в глубине души – своя линия света, она не желает насильно выходить замуж. И сбегает из общины. Однако на улицах большого мира – свои жесткие законы.

"Мне понравилась сама история, сценарий и моя героиня, потому что этот персонаж кардинально отличается от тех, которых я играла последние два года, – рассказывает Рина. – Моя Варя продолжает верить людям, несмотря на то, что ее постоянно предают. Она особенная, очень светлая. И с такой сложной историей! Я давно ждала такую роль".

Сможет ли молодая неопытная девушка выжить в новых условиях? Хватит ли ей сил, чтобы противостоять Светлейшему? Обретет ли девушка долгожданную любовь и счастье? Смотрите "Линию света" с 6 ноября на телеканале "Интер" – с понедельника по четверг в 20:40.

"Линия света" затрагивает вопросы веры не только в Бога, но и в дружбу, любовь, честность, искренность. По словам создателей, в новом сериале зрители также смогут найти ответ на вопрос, как самим не попасть в ситуацию, в которой оказались главные герои. Ведь подобные секты существуют на самом деле, и стать их жертвой может каждый.

Съемки сериала проходили в Киеве и в Житомирской области – на живописных берегах Новогородецкого и Коростышевского карьеров. Под Коростышевом специально для съемок была создана масштабная декорация – поселение общины. Также "Линию света" снимали на киностудии FILM.UA, где в одном из павильонов был построен дом лидера секты – Светлейшего.

Видеоанонс – https://youtu.be/NxIGwghXmsA



"Линия света"

Жанр: мелодрама

Количество серий: 12

Год: 2017

Авторы сценария: Елена Бойко, Мария Бек

Режиссер: Сергей Крутин

Оператор: Александр Оноприенко

Продюсеры: Мария Алексеева, Сергей Каратаев, Виктор Умнов, Леонард Яновский, Виктор Мирский, Андрей Ризванюк

В ролях: Александр Яцко, Римма Зюбина, Надежда Маркина, Рина Гришина, Сергей Деревянко, Анастасия Панина, Юлия Галкина, Мария Баева, Марк Дробот, Виталина Библив, Михаил Кукуюк, Наталия Васько, Виталий Иванченко, Олег Коркушко и др.



Описание: 18-летняя Варя замкнуто живет с родителями в религиозной секте. С детства девочку учат упорно работать, искренне верить и молиться, а также быть абсолютно послушной воле главы общины – Светлейшего. Именно ее он наметил на роль своей четвертой жены. Но ни насилие, ни травля "старших" жен Светлейшего не могут сломить волю девушки. Она сбегает в надежде найти на него управу в большом мире, хотя ничего не знает о жизни вне общины. Светлейший с помощью подручных и полиции ищет девушку: она живой свидетель его злодеяний, и, кроме того, он не на шутку в нее влюблен. Законы улицы безжалостны к чужакам, но жизнь "на дне" превращает Варю из слабой и запуганной девушки в сильную и волевую молодую женщину. Она на шаг опережает своих преследователей. Однако будет ли этого достаточно, чтобы отомстить Светлейшему и вырвать из общины свою младшую сестру?