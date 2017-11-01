На "Интере" 56 детей удивили своими талантами и стали "Круче всех"!

В это воскресенье, 29 октября, на телеканале "Интер" вышел заключительный выпуск первого сезона уникального детского талант-шоу "Круче всех". За два месяца зрители телеканала познакомились с 56 детьми – удивительно талантливыми, трудолюбивыми, харизматичными и достигшими невероятных успехов в своем увлечении. А свидетелями их талантов стали 15,6 млн украинских телезрителей. Именно столько людей посмотрели шоу (по аудитории 4+, вся Украина). Хорошая новость для всех телезрителей: успешный проект будет продолжаться! Ведь талантливых детей в Украине – очень много. И команда "Круче всех" уже ищет новых маленьких героев – для второго сезона.

"Мы стараемся для наших зрителей в каждом проекте заложить какой-то смысл, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Мы чувствуем, что людям нужна вера в себя, восхищение талантливыми детьми… Кто-то посмотрит проект "Круче всех" и подумает: а как мой ребенок? а его талант я увидела или нет? вовремя ли я что-то сделала? Это тоже важный момент. Мы хотим, чтобы все было не зря".

Многие участники талант-шоу, несмотря на юный возраст, – действующие рекордсмены и чемпионы. А двое из них даже установили национальный рекорд прямо на сцене "Круче всех"! 15 октября телезрители "Интера" стали свидетелями того, как 11-летний Давид Рубец за полминуты сделал 15 "толчков" 24-килограммовой гири, а 9-летняя Валерия Барабаш за 30 секунд подняла 16-килограммовую гирю 16 раз. Эти результаты внесены в Книгу рекордов Украины официальным ее представителем, экспертом Валентином Щербачевым.

Одна из участниц проекта не ограничилась медалью "Круче всех" и успехом на шоу. 4-летняя фигуристка Фрося Мельник поступила на специальный детский курс "Интершколы" – "Телемалыш". Возможно, в будущем мы увидим ее на больших экранах!

А для 9-летнего модельера Аниты Даниэлян участие в "Круче всех" стало толчком в развитии профессиональной карьеры. "Наше появление на сцене талант-шоу стало точкой отсчета, поворотным моментом, – говорит мама девочки. – Благодаря участию в "Круче всех" Анита поняла, что ее творчество может быть оценено на высоком уровне. И ее хобби теперь превратилось в собственное дело. И для меня это тоже стало в некотором роде открытием. Теперь к нам в шоурум не только подружки Аниты приходят. Детки подходят, говорят, что им нравится, их родители спрашивают: а можно такое платье заказать, как у Аниточки? Это действительно совершенно другое ощущение. Спасибо большое команде проекта за то, что вы даете детям такой удивительный шанс. Могу с уверенностью сказать: на "Интере" детей по-настоящему любят! Поэтому я советую всем родителям талантливых детей: приводите их на "Круче всех".

Ведущие программы – Андрей Доманский и Андрей Данилевич – делали все возможное, чтобы раскрыть юные таланты максимально полно. Сложнее всего пришлось Доманскому, ведь он лично проверял силу удара юных боксеров и каратистов, реактивы для химических опытов, а также осколки и гвозди, которые использовали в номере маленькие цирковые йоги…

"Это очень хороший, с точки зрения телевидения, продукт: потрясающие участники, невероятная сцена, реквизит, – считает ведущий программы Андрей Данилевич. – Мы могли сделать для детей все, что нужно. Фрося Мельник занимается фигурным катанием? Мы залили ледовую арену для нее на сцене. Саша Черевата боксирует? Установили ринг. Важно, что участниками программы стали не только киевляне или жители городов-миллионников. География наших героев – это действительно вся Украина, а еще – Беларусь, Казахстан… Я думаю, что мы будем расширять географию и дальше. Такой проект не должен иметь ограничений по линии границы на карте, ведь мы говорим о детях. Любой ребенок – крутой. Просто нужно ему дать возможность проявить свой талант. А мы с удовольствием в этом поможем, расскажем о нем и покажем на всю страну".

Кумиры талантливой ребятни – спортсмены, артисты, хореографы – появлялись на сцене талант-шоу, чтобы удивить, порадовать и поддержать маленьких участников. В первом сезоне на сцене проекта вместе с будущими чемпионами тренировались известный боксер Александр Усик и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, делился секретами известный хореограф Влад Яма, давал уроки импровизации на фортепиано Pianoбой Дмитрий Шуров, блистала грацией абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Бессонова. А также для талантливых детей пели уже состоявшиеся звезды – Monatik, Алена Винницкая, Вадим Олейник, Freedom-Jazz. Вдохновляли юных талантов на новые свершения обладатель титула "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк и знаменитый футболист Андрей Пятов.

Кастинг на второй сезон талант-шоу "Круче всех" уже открыт! Поэтому если ваш ребенок в своем увлечении круче всех, если вы готовы разделить гордость за него с миллионами телезрителей – расскажите о нем, написав по адресу kv@inter.ua.