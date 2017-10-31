30 октября ток-шоу "Касается каждого" посмотрели более 5 млн телезрителей

В понедельник, 30 октября, выпуск социального ток-шоу "Касается каждого" под названием "Фото перемен" собрал наибольшую долю в этом году по аудитории 18+ (Украина) – 19,4%. Телеканал "Интер" в очередной раз лидировал в этом слоте, существенно опередив ближайших конкурентов. История многодетной мамы, которая получила шанс кардинально изменить свою жизнь, собрала у экранов телевизоров более 5 млн украинских зрителей.
Выпуск "Фото перемен" был посвящен истории молодой женщины, матери пятерых детей, Натальи Сергеевой из Херсона. После рождения младших сына и дочки она впала в депрессию и перестала заниматься детьми. Женщина искала утешение в алкоголе, встречалась с различными мужчинами... Соседка Натальи – 63-летняя Алевтина Смолякова – обратилась в редакцию нашей программы с просьбой помочь изменить жизнь этой многодетной семьи. В студии "Касается каждого" зрители увидели Наталью в новом образе. Даже родные дети сначала не узнали в красивой и ухоженной женщине на фото свою маму. Впервые за долгие годы Наталья посмотрела на себя другими глазами и получила шанс начать жизнь с чистого листа.
Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевой аудиторий 18+, 4+ (Украина). Данные рассчитаны для слота событий (данные финальные, Overnight). Данные предоставлены по показателям shr%, охвата. Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК
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