Закрыть
Войти
30 октября ток-шоу "Касается каждого" посмотрели более 5 млн телезрителей

30 октября ток-шоу "Касается каждого" посмотрели более 5 млн телезрителей

31 октября 2017 | 17:41

В понедельник, 30 октября, выпуск социального ток-шоу "Касается каждого" под названием "Фото перемен" собрал наибольшую долю в этом году по аудитории 18+ (Украина) – 19,4%. Телеканал "Интер" в очередной раз лидировал в этом слоте, существенно опередив ближайших конкурентов. История многодетной мамы, которая получила шанс кардинально изменить свою жизнь, собрала  у экранов телевизоров более 5 млн украинских зрителей.

Выпуск "Фото перемен" был посвящен истории молодой женщины, матери пятерых детей, Натальи Сергеевой из Херсона. После рождения младших сына и дочки она впала в депрессию и перестала заниматься детьми. Женщина искала утешение в алкоголе, встречалась с различными мужчинами... Соседка Натальи – 63-летняя Алевтина Смолякова – обратилась в редакцию нашей программы с просьбой помочь изменить жизнь этой многодетной семьи. В студии "Касается каждого" зрители увидели Наталью в новом образе. Даже родные дети сначала не узнали в красивой и ухоженной женщине на фото свою маму. Впервые за долгие годы Наталья посмотрела на себя другими глазами и получила шанс начать жизнь с чистого листа.

ТОП-5 каналов 30.10.2017г. в слоте программы "Касается каждого" (18:05-19:02), доля 18+, Украина

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены Телеканалом "Интер". Данные рассчитаны для целевой аудиторий 18+, 4+ (Украина). Данные рассчитаны для слота событий (данные финальные, Overnight). Данные предоставлены по показателям shr%, охвата. Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК

Оставить комментарий Комментарии (0)

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста, авторизуйтесь:
Логин
Пароль

Комментариев нет. Ваш может быть первым.

РаспечататьВернуться к списку
Новости

Телепрограмма

пнвтсрчтптсбвс
14:45 Вещдок

Смотреть онлайн

15:45 Вещдок
16:40 Вещдок
17:40 Новости
18:00 Касается каждого. Заложник эгоизма
19:00 Касается каждого
20:00 Подробности
Телепрограмма на неделю

Спецпроекты

Быстрый переход

Сайт разработан в Argentum IT Lab

© 2004 — 2017 Inter    

Реклама на сайте | Контакты

Интер входит в состав Inter Media Group Limited