"Интер" готовит масштабный проект "Время строить": 5 интересных фактов о новом формате

Скоро на телеканале "Интер" стартует уникальное реалити-шоу "Время строить", аналогов которому на украинском телевидении еще не было. Это адаптация формата Extreme Makeover: Home Edition компании Endemol. Шоу впервые показали в 2003 году на американском телеканале АВС. Оно произвело настоящую революцию на ТВ, ведь его главная задача – не развлекать, а помогать.

Согласно библии формата, участники проекта – очень достойные семьи, по трагической случайности оказавшиеся без крыши над головой или имеющие серьезные проблемы с жильем. Несмотря на трудности, они не сдаются, занимают активную жизненную позицию, пользуются уважением и любовью друзей, родственников, соседей и знают не понаслышке, что такое социальная ответственность. Команда проекта не просто ремонтирует или отстраивает для семьи дом в невероятно сжатые сроки, но и меняет жизнь людей к лучшему. Проект покорил телезрителей США и продолжает покорять мир: формат был успешно адаптирован в четырнадцати странах и везде прошел с высокими рейтингами. По мнению представителя компании-правообладателя, "Интер" создает одну из самых масштабных версий реалити-шоу. И совсем скоро зрители ее увидят. А пока – 5 интересных фактов о том, как создавалось и развивалось шоу Extreme Makeover: Home Edition.

Проект был основан при активном участии американского телеведущего, дизайнера и строителя Тая Пеннингтона. К ведущему обратились представители телекомпании с предложением снять какое-то необычное и интересное шоу. "Я хотел реализовать свою мечту: сделать что-то вроде Make A Wish, например, реализовывать мечты детей, которые сражаются со страшной болезнью, – рассказывал Тай позднее. – И мы начали "играть" с идеями. Постепенно придумали построить дом – за семь дней, с участием нескольких дизайнеров. Но вот что здорово в этом шоу: оно само себя создает! Изначально оно должно было быть связано с хаосом строительства. Но превратилось в то, что выходит далеко за рамки ТВ-программы и не измеряется ТВ-рейтингами. Мы вдохновляли людей на волонтерство, на объединение ради помощи кому-то, кто в этом нуждается. Это очень круто – понимать, что мы можем создать снежный ком таких добрых дел, вдохновлять на это". В США этот проект вызвал огромный резонанс. Желающих позвать на помощь трудолюбивую команду шоу было огромное количество. В неделю на адрес проекта Extreme Makeover: Home Edition приходило до четырех тысяч видеозаявок со всех уголков страны. Над тем, чтобы обработать информацию и проверить изложенные факты, трудилась специальная команда журналистов и редакторов программы. Они отбирали для участия в шоу только тех людей, в семьях которых случилась беда и которые не могут справиться с ней самостоятельно. Например, в отдельном сезоне проекта – Extreme Makeover: Home Edition – After Storm – были отремонтированы и построены заново дома целых общин, которые пострадали от разрушительных ураганов "Катрина", "Рита" и "Вильма". За 9 сезонов проекта в США в шоу приняли участие более полумиллиона волонтеров. "Очень много людей добровольно приходили поработать на три часа, а потом оставались помогать на весь период", – рассказывал Тай Пеннингтон. И это были не единичные случаи: в стройках принимали участие тысячи людей, которые изначально были просто случайными прохожими или соседями… Тай признался, что это шоу изменило не только жизни героев программы, но и его жизнь: "Ты не можешь быть частью этого шоу и не измениться. Это шоу заставляет вас понять, что на самом деле важно в жизни. Что в этом мире есть действительно хорошие люди. И что в любой ситуации рядом окажется кто–то, кто протянет руку помощи". В американском шоу дома ремонтировали и строили по специальной технологии всего за 7 дней! Несмотря на темпы строительства, эти дома доказали свою прочность. Когда ураган "Катрина" прошел над побережьем Мексиканского залива, многие строения были сметены или уничтожены. Один из уцелевших домов был построен командой Extreme Makeover: Home Edition. Строение было существенно повреждено, но все же выстояло. Команда проекта вернулась, чтобы его отремонтировать. "Как строители дома, мы гордимся тем, что он выстоял, несмотря на разрушительную силу урагана", – признался Тай Пеннингтон. Помимо США, формат Extreme Makeover: Home Edition был успешно реализован в Аргентине, Албании, Бразилии, Италии, Израиле, Нидерландах, Норвегии, Польше, Румынии, Сербии, Чехии, Испании, Турции, на Филиппинах. И везде прошел с высокими рейтингами. В Америке проект дважды был удостоен главной американской телепремии "Эмми" в номинации "Лучшее реалити-шоу".

Каким будет украинская адаптация революционного телеформата? Подробности реалити-шоу "Время строить" вы узнаете совсем скоро. Консультант Endemol Shine Group был поражен размахом, с которым снимают проект в Украине.

"Я консультировал команды проектов в некоторых странах. И хочу отметить, что украинская адаптация – одна из самых масштабных, – говорит Уильям Килсдонк, креативный продюсер-консультант компании-обладателя формата Endemol Shine. – Я смотрю на то, что происходит на площадке украинского проекта, и могу сказать одно: герои программы – счастливчики, которые выиграли в лотерею невероятный приз!"

Грандиозный проект, который изменит жизни людей к лучшему, совсем скоро стартует на телеканале "Интер". Не пропустите "Время строить"! Подписывайтесь на страницу проекта, чтобы первыми узнавать подробности нового реалити-шоу – http://vs.inter.ua/.



Новый промо-ролик проекта "Время строить" – https://youtu.be/sNQ9dpagzCs



