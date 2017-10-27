Промо-ролик проекта "Вещдок" удостоился еще двух наград

Промо-ролик детективного цикла "Вещдок" получил сразу две награды на национальных профессиональных конкурсах, церемонии награждения победителей которых прошли в рамках недели креативности Ukrainian Creative Week в Киеве.
Видеоработа промо-дирекции "Интера" стала серебряным призером конкурса KAKADU Awards, на котором были представлены лучшие работы рекламно-коммуникационного рынка Украины. Победителей определяли сами конкурсанты.
Еще один триумф ждал авторов ролика на авторитетном национальном конкурсе создателей рекламы ADC*UA Awards Клуба арт-директоров Украины. В рамках мероприятия жюри выбирали самых талантливых украинских креаторов в семи категориях. Получив золото в категории "A. Film & Radio", промо-ролик "Вещдока" удостоился уникального права бесплатно участвовать в европейском конкурсе ADC*Europe Awards-2018.
Напомним, промо-ролик проекта "Вещдок" уже собрал множество наград престижных международных конкурсов. Среди них – две золотые награды на главном всемирном конкурсе телевизионного промо, маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence; "золото" на Международном Балтийском фестивале рекламы Golden Hammer; призовые места в двух категориях на Международном фестивале рекламы "Белый квадрат" в Беларуси; "бронза" на Киевском международном фестивале рекламы. Также ролик вошел в шорт-лист престижного международного фестиваля кино-, теле- и игрового маркетинга Clio Entertainment в категории "Съемочный ролик", победителей которого огласят 2 ноября в Лос-Анджелесе.
Промо-ролик "Вещдока" – https://www.youtube.com/watch?v=6OrMXkNQMAM
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