"Интер" и Театральная мастерская Рушковского подарили зрителям новую встречу с шестидесятниками

25 октября в Киевском академическом "Молодом театре" зазвучали голоса шестидесятников: здесь состоялся спектакль, посвященный поэтам той эпохи, – "По улице моей…". Спектакль был создан актерами Театральной мастерской Николая Рушковского под руководством режиссера Софьи Письман и творческой командой телеканала "Интер". В постановке приняли участие ведущие телеканала Андрей Доманский, Жанна Тихонова, исполнители и музыканты – Мила Нитич, Игорь Воевуцкий, группа "Братья Карамазовы".

"Каждый раз на театральной сцене с нетерпением ждешь чуда, – говорит ведущая "Интера" Жанна Тихонова. – Но вчера эмоцию усилили наши друзья-музыканты. Они и без того объемную постановку сделали еще более проникновенной, многожанровой. Песни и стихи, гениальная игра молодых актеров-рушковцев, наш с Андрюшей Доманским немного аматорский, но такой искренний и честный посыл, невероятно теплая волна и отдача от нашего зрителя – все это непостижимым каким-то волшебством наполнило зал".

На сцене телеведущие Жанна Тихонова и Андрей Доманский играли практически самих себя – телеведущих, готовящих программу о поэтах-шестидесятниках. Они размышляли, вспоминали знакомые строчки и факты, искали новые. А рядом с ними, благодаря мастерству профессиональных актеров, оживали и звучали стихи настоящих кумиров того времени – Бэллы Ахмадулиной и Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и Андрея Вознесенского, Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого, Александра Галича и Геннадия Шпаликова…

Спектакль живет особой театральной жизнью, меняя сценическую прописку с июня 2017 года. Тогда премьерный показ собрал аншлаг в малом зале Дворца "Украина", в этот раз большой зал "Молодого театра" тоже не смог вместить всех желающих посмотреть представление. "Это была первая по-настоящему театральная сцена, – делится впечатлениями телеведущий Андрей Доманский. – Место "намоленное" театралами, в зале – люди, которые понимают, зачем они сюда пришли, и которым есть с чем сравнить. Несмотря на то, что мы были на сцене, и на то, что этот спектакль – органичный сплав журналистики и театра, я считаю, что нам с Жанной Тихоновой повезло: нам просто достались самые крутые места в зале. Я наизусть знаю весь материал, и все равно в некоторые моменты, видимо, как это и было задумано нашим режиссером, все так же очень сильно "режет глаза"…"

Впервые в спектакле "По улице моей…" принял участие певец и музыкант Олег Карамазов, лидер группы "Братья Карамазовы". На театральной сцене он исполнил песню Владимира Высоцкого "Прощание" (в народе более известную как "Корабли"). "В спектакле играют молодые актеры Театральной мастерской Николая Рушковского. Я всегда с радостью хожу на их спектакли и считаю, что сегодня это один из самых сильных театральных коллективов в Украине, – говорит музыкант. – Потрясающая игра актеров и их удивительная способность к передаче атмосферы времени, которое они воссоздают. Также в спектакле участвовали звезды нашего телевидения – Андрей Доманский и Жанна Тихонова. Играть в такой компании было в радость. Сопереживание и теплая, душевная реакция зрителей передавались на сцену, и я уверен, что этот поэтический театральный вечер уже стал событием в культурной жизни Киева. От имени группы "Братья Карамазовы" благодарю всех создателей спектакля и, конечно же, зрителей".

Поддержать участников спектакля пришли и известные друзья телеканала – актриса Ольга Сумская, композитор Владимир Быстряков, телеведущая Светлана Леонтьева, заслуженный журналист Украины Марина Кинах, архимандрит Феодосий.

"Это лучшее из того, что я видел в таком жанре, – написал после спектакля его создателям отец Феодосий. – В культурном плане вы сделали мой год. Мне даже интересно, как я могу увидеть что-то лучшее, чем я видел сегодня. Дай вам Бог сил трудиться и дальше. Молитвенно – с вами".

Главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин, который пришел поддержать коллег и в очередной раз послушать стихи любимых поэтов, обещает, что этот эксперимент – не последний. Спектакль будет идти, а телеканал – удивлять зрителей, в том числе и театральными событиями. "Мы все время выходим за рамки эфира, пытаемся делать что-то новое, и этот спектакль – наша экспериментальная работа, которая уже обрела свою собственную жизнь, – говорит Антон Никитин. – Важно, что зрители пришли не просто к артистам, которых они вызывали три раза на поклон. Они пришли к Ахмадулиной, Евтушенко, Вознесенскому, Рождественскому, Шпаликову, Окуджаве… И то, что звучали аплодисменты, и то, что люди в зале плакали и смеялись, вспоминали какие-то вещи и что-то узнавали заново, – это дань и сегодняшним артистам, которые вышли на сцену, и тем людям, которых они сегодня играли, которые написали вечные слова".

Как прошел спектакль "По улице моей…" в "Молодом театре", смотрите в сюжете программы "Утро с "Интером" – https://youtu.be/tv3c5ZN5Slk





