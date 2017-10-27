Известный футболист Андрей Пятов встретится с "украинским Месси" в талант-шоу "Круче всех"

В воскресенье, 29 октября, в 18:30 на "Интере" – заключительный выпуск первого сезона детского талант-шоу "Круче всех". Телеведущие Андрей Доманский и Андрей Данилевич снова будут знакомить телезрителей с детьми, которые удивят и покорят всех своими талантами и о которых уже можно сказать, что они в своем увлечении – круче всех!



В этот раз на сцене шоу появится… автомобиль – маленький, но очень симпатичный. За рулем – 4-летний знаток авто Егор Долбин, который с пеленок обожает машины и все, что с ними связано. Он знает и различает почти 80 марок автомобилей и около 50 дорожных знаков! Сможет ли он преодолеть "полосу препятствий", которую ему выстроят на сцене программы?



Еще один участник этого выпуска делал выбор между скрипкой и виолончелью, а в итоге освоил… баян. Бороться со стереотипным отношением к этому музыкальному инструменту и делиться своими достижениями на сцене "Круче всех" будет музыкант с абсолютным слухом, баянист-виртуоз, 11-летний Марьян Гушта. В его руках баян звучит так же лирично, как скрипка, и так же пронзительно, как виолончель…



Его ровесник, Алексей Карась, получивший от телевизионщиков прозвище "украинский Месси", расскажет Андрею Данилевичу о том, какая она на самом деле – жизнь юного футболиста. За этого мальчика уже сражаются именитые футбольные клубы, причем не только украинские, но и зарубежные. А Андрей Доманский возьмет у него урок владения футбольным мячом. Ведь мальчик не только выполняет известные трюки с этим спортивным снарядом, но и придумывает свои.



В этом выпуске впервые сцена программы превратится в… строительную площадку! 8-летний архитектор Матвей Коваль создает строения из конструктора Lego. Проекты своих построек он придумывает сам или ищет на специализированных архитектурных сайтах. Ведущие программы, конечно же, вставят свои пару деталей в конструкцию Матвея. Но что из этого получится?



9-летний каратист Константин Панасенко попытается пробить защиту Андрея Доманского! И даже манекен, за которым попробует спрятаться телеведущий, для Кости – не помеха!



11-летний Арсений Мороз и 10-летняя София Ярославская покажут новые грани искусства бальных танцев под живое выступление группы Freedom-Jazz. Их история – об огромном желании добиться результата и о том, что получается, если родители и дети не опускают рук и идут к своей цели, несмотря ни на что. Ведь, когда Арсений пришел в танцевальный класс, учитель хореографии на втором же уроке сказал родителям: "Заберите ребенка, это не его вид спорта".



Специальный гость этой программы – известный футболист, вратарь донецкого "Шахтера", вице-капитан национальной сборной Украины по футболу Андрей Пятов! Чем закончится встреча именитого спортсмена и юной футбольной звезды, смотрите

29 октября в 18:30 на "Интере" – в талант-шоу "Круче всех"!



Это заключительный выпуск первого сезона проекта. Но команда "Круче всех" уверена: талантливых детей в Украине – очень много. Поэтому поиск тех, кто сможет удивить и покорить и ведущих, и телезрителей, продолжается. Если ваш ребенок добился успехов в своем увлечении или у него – необычное хобби, расскажите о нем, написав по адресу: kv@inter.ua. Возможно, именно ваш малыш во втором сезоне проекта докажет всей Украине: он – круче всех!



Видеоанонс – https://youtu.be/N44zQ7sFfp0



