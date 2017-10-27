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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

27 октября 2017 | 10:37

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР"

2. Код за ЄДРПОУ

23507865

3. Місцезнаходження

01054 м. Київ вул. Дмитрівська, 30

4. Міжміський код, телефон та факс

(044) 490 67 65

5. Електронна поштова адреса

law-dep1@inter.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://inter.ua/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії 

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

24.10.2017

припинено повноваження

  Голова Наглядової ради

Краснянський Борис Юхимович

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Рішення про дострокове припинення повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" 24.10.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 24.10.2017 р.

Посадова особа Краснянський Борис Юхимович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Голова Наглядової ради (представник ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ" - акціонер, що в сукупності володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 61%, розмір пакета акцій 61 шт.), припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.02.2013 р. 

 

 

 

 

 

 

24.10.2017

обрано

  Голова Наглядової ради

Шетлер-Джонс Роберт Майкл Тобіас

  д/н д/н  д/н

  0

Зміст інформації: 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" 24.10.2017 р.

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 24.10.2017 р.

Шетлер-Джонс Роберт Майкл Тобіас (паспорт: серія д/н номер д/н виданий  р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голова Наглядової ради, що виконує обов'язки Голови Наглядової ради ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" тимчасово з 25.10.2017 р. (представник ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ" - акціонер, що в сукупності володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 61%, розмір пакета акцій 61 шт.).

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: виконавчий директор, директор, Член Наглядової ради.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

____________
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова Правління Шкуратова К.І.

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