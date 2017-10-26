Сегодня в эфире "Интера" – специальный выпуск "Касается каждого", посвященный харьковской трагедии

Сегодня, 26 октября, в 18:00 на телеканале "Интер" – специальный выпуск "Касается каждого" – "Харьковская трагедия". Кровавое ДТП, которое произошло в центре Харькова на прошлой неделе, всколыхнуло всю страну. Почти сразу после происшествия в сети появились шокирующие кадры с камер видеонаблюдения, на которых Lexus врезается в толпу людей и буквально сметает пешеходов, столпившихся на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора. За рулём элитного внедорожника, под колесами которого оказались 11 человек, была 20-летняя студентка. Сейчас ей грозит до 10 лет тюрьмы. Событие вызвало волну народного гнева не только в Харькове, но и по всей Украине. Что это – трагическая случайность или результат системного нарушения правил вождения? Сегодня в студию "Касается каждого" придут родственники и близкие пострадавших в харьковской трагедии.

"Безусловно, это – очень тяжелая программа, потому что к нам придут люди, пережившие ужасное горе, и они обратились к нам потому, что сегодня им страшно, – говорит ведущий программы Андрей Данилевич. – Они боятся, что виновных, несмотря ни на что, не накажут. Эту трагедию уже невозможно замолчать или "замять", ее обсуждает вся страна, эти кадры видели все, кто пользуется Интернетом. Но даже при этом всем главный вопрос – будут ли наказаны вообще и наказаны по справедливости виновники произошедшего?"

Пробовали ли родственники Елены Зайцевой на самом деле помочь семьям пострадавших? Кто сегодня ведет с ними переговоры? Почему они боятся, что виновники страшного ДТП смогут избежать ответственности? И какое наказание считают справедливым?

В студии программы – эксперты "Касается каждого", которые пришли поддержать родных и близких пострадавших и которым есть что сказать о произошедшем: профессиональный автогонщик Игорь Скуз, руководитель редакции программы "Свідок" на телеканале НТН Александр Лукьяненко, психиатр с 30-летним стажем Павел Попандопуло, адвокат Александр Мозолевский, певица Наталья Турбина, которая родом из Харькова, психолог-криминалист Владимир Абрамян и другие.

Смотрите сегодня в 18:00 на "Интере" в ток-шоу "Касается каждого" выпуск, который никого не оставит равнодушным, потому что на месте пострадавших мог оказаться каждый, – "Харьковская трагедия".

Видеоанонс – https://youtu.be/FrbwPGJbTrc



