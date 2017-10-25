Сегодня в ток-шоу "Касается каждого" – вся правда о дерзком похищении младенца в Киеве

Сегодня, 25 октября, в 18:00 в социальном ток-шоу "Касается каждого" смотрите выпуск "Операция "Виктория" – о похищении 1,5-месячной малышки Вики из детского сада в Киеве.



Эта история всколыхнула всю Украину! Видео похищения 1,5-месячной Вики за сутки в Интернете посмотрели почти 160 тысяч человек! Пользователи соцсетей волновались о судьбе маленькой девочки и высказывали самые разные предположения о мотивах похищения. Сотни неравнодушных киевлян подключились к поиску ребенка. С их помощью Вику удалось найти на следующий день после случившегося на окраине столицы, в строительном вагоне. Похитительницей оказалась 20-летняя киевлянка, которая сейчас находится под следствием.

"Я не мог оставаться равнодушным, – говорит ведущий программы Андрей Данилевич.- Вместе с коллегами мы решили разобраться в этой истории, ведь жизнь и безопасность детей – это то, что касается каждого. Сегодня в нашу студию придут родители маленькой Виктории, чтобы рассказать, что пережили они за время ее отсутствия. А также родственники и учителя похитительницы, которые не могут поверить, что она могла такое сделать! Впервые они расскажут о детстве 20-летней киевлянки. Быть может, истинные причины ее дерзкого поступка кроются именно там?"

В сегодняшнем выпуске ток-шоу "Касается каждого" – новые эксклюзивные подробности похищения. Впервые телезрители увидят девочку, судьба которой так взволновала общественность. Родители похищенного ребенка впервые встретятся с волонтерами, которые помогали в поисках Виктории. Также в студию программы придут представители прокуратуры. Они вместе с экспертами проекта попытаются выяснить настоящие причины похищения. Смотрите сегодня, 25 октября, в 18:00 выпуск программы – "Операция "Виктория".

Видеоанонс – https://youtu.be/YlK4DTgvSlI



