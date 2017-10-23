Звезда шоу "Круче всех" – 4-летняя фигуристка Фрося Мельник – стала "телемалышкой"

После успеха на талант-шоу "Круче всех" 4-летняя фигуристка Фрося Мельник решила продолжить свое знакомство с телевидением. Девочка поступила в "Интершколу" на специальный курс "Телемалыш", где помогают талантливым деткам раскрыть свой творческий потенциал.

Зрители телеканала "Интер" познакомились с Фросей в первом выпуске талант-шоу "Круче всех". Юная фигуристка впервые вышла на лед в год и четыре месяца! А сегодня тренеры ставят ей первую сольную программу для участия в соревнованиях. Чтобы девочка смогла продемонстрировать свой талант, специально для нее на сцене проекта соорудили ледовую арену. Фрося сразу же покорила сердца зрителей своей непосредственностью и рассудительностью. Выпуск с ее участием посмотрели более 4 миллионов телезрителей. Неудивительно, что девочку узнают на улице и даже просят автограф!

После участия в проекте "Круче всех" Фрося продолжила покорять телеэкран: она уже стала гостьей программы "Утро с "Интером" и побывала в студии социального ток-шоу "Касается каждого". Оказывается, под прицелом телекамер малышка чувствует себя очень комфортно и легко. Поэтому родители девочки решили и дальше развивать уникальные качества ребенка и отправили Фросю учиться в "Интершколу", на специальный курс "Телемалыш".

"Мы увидели информацию об "Интершколе", когда приходили на телеканал, в студию программы "Утро с "Интером", – рассказал папа Фроси, Виктор Мельник. – Нас заинтересовал курс "Телемалыш". И мы решили попробовать туда поступить. Пришли на собеседование, преподаватели школы поговорили с Фросей и сказали: "Приходите!"

Сама Фрося с удовольствием окунулась в мир телевидения. Когда пришла домой после первого занятия, прикрепила над кроваткой воздушный шарик с надписью "Интершкола" и заявила родителям, что хочет "научиться правильно задавать вопросы, чтобы другие детки на них отвечали".

На курсе "Телемалыш" юные слушатели изучают актерское мастерство, сценическую речь, учатся работать в студии. Пробуют свои силы в качестве тележурналистов, ведущих, актеров, участвуют в съемках рекламных и музыкальных клипов. Занятия в "Интершколе" адаптированы под возрастные особенности детей, поэтому учиться в "Интершколе" могут даже самые маленькие.

Новый учебный год в "Интершколе" уже начался. Но в связи с большим потоком заявок в октябре объявлен дополнительный набор на курс "Телемалыш" и на основные телевизионные специализации. Для всех тех, кто хочет связать свою жизнь с телевидением, повысить квалификацию или овладеть новой специальностью. Подробности – на странице образовательной программы http://inter.ua/ru/interschool/about. Количество мест ограничено. Отбор – по результатам собеседования и творческого конкурса.

Также есть уникальная возможность поступить в "Интершколу" вне конкурса! Для этого надо стать участником благотворительного онлайн-аукциона "Интер – детям". На сайте deti.inter.ua есть лоты образовательной программы – сертификаты на обучение по специальностям "Продюсер" или "Журналист". Приобретая эти лоты, вы не только получаете новые знания и навыки, становитесь участником насыщенной учебно-телевизионной жизни "интершкольников", но еще и делаете доброе дело – помогаете спасти жизни детей. Все средства, собранные на онлайн-аукционе, пойдут на приобретение аппарата интенсивной вентиляции легких экспертного класса VELA для реанимации Центра детской токсикологии "Охматдета".