Премьер Национальной оперы Александр Стоянов перечислил фонду "Интер - детям" 90 тыс. гривен

Премьер Национального театра оперы и балета им. Т.Г. Шевченко Александр Стоянов передал 90 тыс. гривен благотворительному фонду "Интер - детям", который собирает деньги на покупку аппарата искусственной вентиляции легких для маленьких пациентов Центра детской токсикологии "Охматдета". Средства были выручены от продажи билетов на благотворительный спектакль "Щелкунчик", который с большим успехом прошел в Национальной опере Украины в начале октября. Главные партии исполнили звезды мирового балета, партнеры на сцене и в жизни - Александр Стоянов и Екатерина Кухар.

Инициатором проведения благотворительного спектакля стал Александр Стоянов - артист, чьим талантом восхищалась сама Майя Плисецкая и которому предлагали танцевать на лучших сценах мира. Александр очень волновался, будет ли первый опыт успешным. Но билеты были раскуплены в течение двух недель - "Щелкунчик" прошел с аншлагом. И обладатель каждого билета не просто увидел самую красивую балетную пару Европы в волшебной постановке, но и одновременно принял участие в большом и важном добром деле.

В зале присутствовали и те, ради кого команда телеканала и звезды Оперного театра объединили усилия – пациенты "Охматдета". Одна из них - Карина Агрипишина из Днепропетровской области. У девочки хроническая почечная недостаточность. Спасти жизнь Карине может только пересадка почки. Когда она поступила в больницу, из-за тяжелейшей интоксикации не могла самостоятельно дышать. Спасти Карину врачам помог аппарат искусственной вентиляции легких. Девочка провела в больнице большую часть своей жизни. Для нее "Щелкунчик" – не просто красивая сказка о добре и зле, но и одна из причин верить, что ее история обязательно закончится счастливо.

Помогать детям, делиться и вдохновлять – давняя мечта Александра Стоянова и Екатерины Кухар. "Щелкунчик" – очень значимый спектакль для меня и для Кати, – рассказал Александр. – Его мы впервые станцевали вместе, он нас соединил и дал новое дыхание. После сегодняшнего спектакля мы поняли, что нужно попробовать сделать такие благотворительные акции доброй традицией, проводить их хотя бы раз в год. И приучать наше общество к тому, что нужно помогать детям. Если мы действительно можем спасти чьи-то жизни, это надо делать. Для нас это будет самая большая радость".

Стоимость аппарата интенсивной вентиляции легких – 710 тысяч гривен. Сейчас уже общими усилиями собрано 313 881 грн, в том числе благодаря Александру Стоянову и зрителям благотворительного спектакля "Щелкунчик". Сбор средств продолжается. На сайте онлайн-аукциона "Интер – детям" каждую неделю появляются новые лоты от известных украинцев – телеведущих, певцов, спортсменов, художников, актеров. Любой неравнодушный человек может зайти на сайт deti.inter.ua, выбрать понравившийся лот и выкупить его для себя или в качестве подарка близким. У каждого из нас есть возможность сделать этот мир чуточку добрее и ярче. Не упускайте ее! Делать добро – легко. Давайте вместе спасать детские жизни!

Как прошел благотворительный показ балета "Щелкунчик", смотрите в сюжете программы "Утро с "Интером".