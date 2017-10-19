Анастасия Даугуле стала OceanWoman

Ведущая программы "Утро с "Интером" Анастасия Даугуле продолжает удивлять поклонников и коллег своими спортивными достижениями. На этих выходных девушка успешно преодолела этап международного заплыва OceanMan, который прошел в испанском городе Бенидорм. Настя проплыла дистанцию 2 километра в открытом море, уложившись в официальное квалификационное время соревнований.

Кажется, какую бы цель Анастасия Даугуле перед собой ни поставила – все у нее получается. Кто-то спишет все на удачу. Телеведущая же уверена: любое достижение – результат огромного труда. А самые сложные победы – над самим собой. Такой победой для телеведущей стало участие в международном заплыве OceanMan. В это сложно поверить, но еще год назад Настя даже плавать не умела! Год тренировок в бассейне, по 2 и более километра за одно занятие – и Анастасия успешно провела уже второй международный заплыв! Этим летом она участвовала в заплыве "Побег из замка Иф" в Марселе, где проплыла 2,5 километра в открытой воде.

"Еще год назад я не умела плавать. Но училась видеть цели, – признается Анастасия. – Мне хотелось чувствовать воду, не бояться открытого моря, а наслаждаться им. Я записалась в бассейн, перестроила свой график и – для верности и невозможности отступить назад – зарегистрировалась на международный турнир. И вот успешно преодолела уже второй европейский заплыв: проплыла этап крутейшего OceanMan. Это соревнования для аматоров, но очень серьезного уровня".

Покорить водную стихию было по-настоящему нелегко: море встретило участников соревнования OceanMan в Бенидорме совсем не радостно. Сильное течение, волны и атакующие медузы – вот с чем пришлось столкнуться телеведущей во время заплыва. Но, согласитесь, чем сложнее путь, тем ценнее победа. Настя признается, что подобные испытания только добавили ей уверенности в своих силах: "Познакомилась с удивительными людьми со всего мира. И знаю, что делать дальше: планировать, тренироваться и участвовать на равных с лучшими и смелыми".

Сейчас плавание – неотъемлемая часть жизни Анастасии Даугуле. Каждый день после трех с половиной часов прямого эфира в программе "Утро с "Интером" телеведущая спешит на тренировку в бассейн. И чувствует себя счастливой. "Плавание – это уже мой наркотик, – улыбается Настя. – Я уже завишу от бассейна и от постоянного прогресса, который наблюдаю на тренировках. Так что бассейном не пожертвую ни в коем случае! Даже если прямой эфир у нас будет 20 часов. Все равно из оставшегося времени 2 часа я буду плавать. Бассейн – как омут, очень затягивает".

Анастасия надеется, что ее достижения также станут примером для других людей, которые боятся, как когда-то она сама, следовать своим желаниям и находят этому множество отговорок. "Если вам когда-нибудь скажут, что поздно что-то начинать в жизни, – не слушайте. Не тратьте время, просто начинайте идти вперед", – с улыбкой советует ведущая.