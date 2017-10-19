Алена Винницкая нашла себе нового барабанщика на шоу "Круче всех"

В воскресенье, 22 октября, в 18:30 в новом выпуске талант-шоу "Круче всех" на "Интере" – маленькие йоги, химик-вундеркинд, самый юный барабанщик Украины и другие удивительные дети. Телеведущие Андрей Доманский и Андрей Данилевич сделают все, чтобы этих юных гениев увидела и полюбила вся Украина.

Когда на сцену выйдут две хрупкие девочки – 9-летние Нина Петрусь и Дарья Налесникова – телеведущим придется несладко. В арсенале у этих участниц – битое стекло, гвозди и большие ножи! А все потому, что они мечтают в будущем стать цирковыми йогами. Сами Нина и Даша легко и по битому стеклу босиком ходят, и на больших гвоздях стоят, и острые предметы бросают без промаха. Но какие сюрпризы они приготовили для ведущих "Круче всех"?

Впрочем, у других участников этого выпуска хобби не менее эффектные. 9-летний химик Дима Мартынович придет в студию программы с колбой Бунзена. Мальчик уверен, что химия – не игрушка для детей. Поэтому без ассистента работать в мини-лаборатории, в которую временно превратится сцена программы, не станет. Чем закончится попытка вундеркинда и его ассистента провести эффектный химический опыт "фараонова змея"?

Юный джентльмен Александр Волянский в этой программе продемонстрирует знание тонкостей красивой и интеллектуальной игры в бильярд. Андрей Данилевич узнает, как Саша увлекся такой взрослой игрой. А Андрей Доманский подсмотрит "фишки" 11-летнего мастера двойного удара! У мальчика действительно есть чему поучиться!

В гости к двум Андреям придет девочка, которая в свои четыре года легко может превратить взрослых мужчин… в лошадок! Злата Поплавская круче всех знает гербы, флаги, столицы и расположение на карте 244 стран мира! Девочка умеет читать и писать. И уже сама писала письмо Деду Морозу. Правда, этот феноменально географически подкованный ребенок боится разговаривать с незнакомцами. Зато легко находит общий язык с лошадками, в которых ведущим придется перевоплотиться.

Из какого песка создаются самые красивые картины? Ответ на этот вопрос обязательно даст юный мастер песочной анимации, 9-летний Артем Бурый. Мальчик выступает с оригинальными номерами на фестивалях песочной анимации. А для зрителей программы он приготовил самую настоящую сказку, пускай и недолговечную, но очень теплую и с хорошим финалом.

Родители еще одного участника этого выпуска – 4-летнего Даниила Вавренюка – точно знают, как это – жить в убойном ритме. Самый юный барабанщик Украины однажды увидел клип группы "Металлика", посмотрел его шесть раз подряд – и с тех пор практически не расстается с барабанными палочками. Впрочем, если их нет, он может отбивать ритм чем угодно на любой поверхности. Свою технику игры и знание мировой классики рока он продемонстрирует прямо в студии программы "Круче всех".

Не пропустите! В воскресенье, 22 октября, в 18:30 на телеканале "Интер" – искренние истории больших маленьких талантов в новом выпуске "Круче всех". Специальный гость талант-шоу – Алена Винницкая, которая выступит вместе с одним из самых юных участников этой программы.

Видеоанонс – https://youtu.be/GrJQPI-56Fc