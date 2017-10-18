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Оксана Марченко появилась на "Интере" в новом образе

Оксана Марченко появилась на "Интере" в новом образе

18 октября 2017 | 16:38

Скоро на телеканале "Интер" состоится премьера масштабного реалити-шоу "Время строить", в котором команда проекта будет строить дома нуждающимся и действительно достойным лучшей жизни семьям. В эфире канала уже стартовала промо-кампания уникального телепроекта. В первом ролике зрители увидят известную телеведущую Оксану Марченко в совершенно новом образе.

Задача реалити-шоу "Время строить" – построить новые дома семьям, которые по той или иной причине оказались в бедственном положении, но не опустили руки и даже помогают другим. Эти люди заслужили, чтобы и в их жизни случилось чудо. И создатели нового телепроекта сделают все возможное, чтобы изменить жизнь героев к лучшему.

"Главная цель промо-кампании "Время строить" – не только четко донести до зрителя информацию об уникальности и масштабе этого проекта. Но и привлечь максимальное зрительское внимание к проекту, как не просто телевизионному событию, но событию, которое сможет в чем-то изменить жизнь в стране", – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

"Наша промо-кампания будет комплексной, у каждого ее элемента – своя задача и свой посыл", – рассказывает промо-директор телеканала "Интер" Алексей Пасичник.

Героиня первого, достаточно смелого и даже провокационного ролика – ведущая программы "Время строить" Оксана Марченко. На экране Оксана предстанет в совершенно новом образе. Видео прямо отсылает к нашумевшей рекламе известного парфюмерного бренда. И это не случайно.

Многие годы одна из самых красивых женщин украинского телевидения Оксана Марченко ассоциировалась, прежде всего, с развлекательными проектами, большой сценой, вечерними платьями. "В промо-ролике ведущая решительно отбрасывает прежний имидж и предстает в новом образе – активном, деятельном, – рассказывает Алексей Пасичник. – И провозглашает новое время – время решительных действий, время взять ситуацию в свои руки и изменить жизнь, время строить!"

Промо-ролик "Время строить"

"Время строить" – адаптация известного американского реалити-шоу Extreme Makeover: Home Edition, которое впервые вышло на телеэкран в 2003 году на телеканале АВС. Проект был удостоен престижной премии Emmy Awards. Кроме США, данный формат реалити-шоу был с успехом адаптирован  и прошел с высокими рейтингами в Аргентине, Израиле, Италии, Нидерландах, Чехии, Болгарии, Румынии, Польше, Сербии.

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